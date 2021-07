El presidente Biden anuncia el fin de las misiones de combate en Irak

LA CASA BLANCA - Dentro de meses, las fuerzas de EE. UU. en Irak terminarán sus acciones de combate allí. El presidente Joe Biden lo anunció el lunes, durante una reunión en la Casa Blanca con el primer ministro iraquí Mustafa al-Kadhimi.

En respuesta a las preguntas de los periodistas en la Oficina Oval, Biden, junto al líder iraquí, dijo que el nuevo papel de las tropas estadounidenses en Irak será "continuar entrenando, asistiendo, ayudando y tratando con el ISIS [el grupo Estado Islámico] según surja, pero no vamos a estar, para fin de año, en una misión de combate".

El presidente Joe Biden, a la derecha, habla mientras el primer ministro iraquí Mustafa al-Kadhimi escucha durante su reunión en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, el 26 de julio de 2021.

Biden se negó a decir cuántas tropas estadounidenses, del nivel actual de aproximadamente 2.500, permanecerán allí.

"Este es un cambio en la misión. No es una remoción de nuestra asociación o nuestra presencia o nuestro compromiso cercano con los líderes iraquíes ", explicó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, a los periodistas justo antes de la reunión de la Oficina Oval.

Las tropas estadounidenses en Irak "son capaces de hacer varias cosas", dijo el sábado el secretario de Defensa Lloyd Austin a un grupo de periodistas en Alaska.

Cuando la Voz de América le preguntó si clasificaría a las tropas estadounidenses actualmente en Irak como fuerzas de combate o dedicadas principalmente a entrenar, asesorar y ayudar, Austin respondió: "Creo que tratar de hacer esa distinción es muy difícil. Pero yo diría que la clave será lo que nos proponemos, lo que se nos encomienda hacer en un momento dado ".

Congreso de EE.UU. deroga autorización de la guerra de Irak La Cámara de Representantes derogó la ley de auorización de la guerra de Irak, del 2002, la cual aumentaba los poderes presidenciales para ordenar actos de guerra, sin estar sujeto a la aprobación del Congreso. Los defensores de la medida dicen que desean eliminar el riesgo de aventurerismo político.

El énfasis, dicen los funcionarios, seguirá siendo garantizar que no se repita lo que ocurrió hace siete años, cuando el grupo Estado Islámico arrasó Mosul y decenas de miles de combatientes extranjeros entraron en Irak y la vecina Siria. Las fuerzas del gobierno iraquí casi colapsaron y hubo decenas de atentados suicidas con bombas mensuales.

"Como siempre dijimos desde el principio, nadie va a declarar: misión cumplida", dijo a periodistas un alto funcionario estadounidense en una conferencia telefónica en vísperas de la visita del primer ministro iraquí. "El objetivo es la derrota duradera de ISIS. Reconocemos que hay que mantener la presión sobre estas redes mientras buscan reconstituirse, pero el papel de las fuerzas estadounidenses y las fuerzas de la coalición puede retroceder mucho, ya sabes, en el fondo donde estamos capacitar, asesorar, compartir inteligencia, ayudar con la logística. Y ahí es donde estamos ahora".

Estados Unidos e Irak acordaron en abril cambiar la misión de las tropas estadounidenses, que había comenzado en 2015 y desde entonces se centró en funciones de capacitación y asesoramiento para ayudar a las fuerzas de seguridad iraquíes, pero no había un cronograma para completar la transición.

El ministro de Relaciones Exteriores iraquí, Fuad Hussein, dijo al Servicio Kurdo de la VOA la semana pasada que esperaba que las dos partes acordaran el fin de la misión de combate de Estados Unidos en Irak.

"En gran medida, el cambio es emblemático del papel que laAdministración Biden quiere que desempeñen las fuerzas armadas estadounidenses en la lucha contra el terrorismo: apoyar a los socios mediante la capacitación y otras formas de asistencia, mientras esos socios toman la iniciativa en las operaciones antiterroristas", dijo Katherine Zimmerman, miembro del American Enterprise Institute, dijo a la VOA. "Sin embargo, el enfoque depende en gran medida de que los socios de Estados Unidos sean buenos socios. Ambos deben continuar dando prioridad al contraterrorismo y no actuar de tal manera que se alimente aún más el problema".

La retirada de tropas estadounidenses de Irak aún sin definirse Aunque Washington elogia las nuevas capacidades del ejército iraquí, aún no pone fecha a su salida del país.

La reunión del lunes en la Casa Blanca se produjo en medio de continuos ataques contra posiciones militares estadounidenses en Irak por los que Estados Unidos culpa a las milicias vinculadas a Irán.

El 24 de julio, un comandante de la milicia pro iraní emitió una declaración en la que amenazaba con atacar a las fuerzas estadounidenses dentro del país y pedía la retirada de las tropas.

Un ataque con aviones no tripulados alcanzó el sábado una base militar en el Kurdistán iraquí que alberga tropas estadounidenses.

Los ataques en Bagdad en enero y abril de este año subrayan la "resistencia del grupo Estado Islámico a pesar de la fuerte presión antiterrorista de las autoridades iraquíes", según un informe de las Naciones Unidas publicado el viernes que predijo que el grupo "continuará priorizando la consolidación y el resurgimiento de su área central, alentada por las dificultades políticas que inhiben la estabilización y la recuperación "en Irak y Siria.

La presencia de tropas estadounidenses es un tema polarizador en Irak, y algunos citan la necesidad de apoyo militar estadounidense para las fuerzas de seguridad iraquíes y otras, incluidas las facciones políticas vinculadas a Irán, piden que las tropas estadounidenses se vayan.

EE.UU. Ataques aéreos Irak y Siria El Pentágono confirmó el ataque aéreo a algunas zonas de Irak y Siria desde donde se coordinaban y ejecutaban algunos atentados contra efectivos militares estadounidenses. Informa Héctor Contreras desde la Voz de América en Washington, DC.

"No hay duda de que la administración Biden está capitalizando la narrativa del" fin de las guerras interminables ", dijo a la VOA Behnam Ben Taleblu, miembro de la Fundación para la Defensa de las Democracias con sede en Washington. "Estos conflictos, sin embargo, no surgieron de vacíos sociales o políticos, y la violencia y las amenazas a los intereses estadounidenses que emanan de estos teatros y actores dentro de ellos no terminarán con una retirada o retirada unilateral".

Taleblu advirtió además que es probable que Irán celebre un anuncio de una reducción de las tropas estadounidenses en Irak, diciendo que "ayuda a proporcionar una nota al pie de la narrativa iraní de que Estados Unidos puede ser expulsado de la región y que trabajar en contra de la política exterior revolucionaria de la República Islámica en la región, es inútil ".

* Carla Babb, desde Singapur, y Jeff Seldin, desde Washington DC, contribuyeron a este informe.

¡Conéctate con la Voz de América! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones; o bien, síguenos en redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.