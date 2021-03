Funcionario del partido de Sui Kyi muere bajo custodia policial

Un funcionario del partido Liga Nacional para la Democracia de la derrocada líder de facto Aung San Suu Kyi murió bajo custodia policial, confirmó un funcionario del partido al Servicio Birmano de la Voz de América, mientras las fuerzas de seguridad continúan reprimiendo las protestas contra el golpe militar en Myanmar.

El ataúd de Khin Maung Latt, director de campaña del partido Liga Nacional por la Democracia es llevado en hombros para su funeral y entierro en Rangún, el domingo 7 de marzo de 2021.

Khin Maung Latt, miembro de la LND, fue arrestado durante redadas nocturnas en Rangún el sábado y murió mientras estaba detenido, dijo el legislador del partido Sithu Maung. No se dio a conocer la causa de la muerte.

Tun Kyi, portavoz de la Asociación de Asistencia para Presos Políticos de Birmania, dijo al Servicio Birmano de la VOA que acompañó a la familia en duelo a reclamar el cuerpo de Khin Maung Latt y fue testigo de que tenía sangre en la cabeza, dedos ennegrecidos y heridas en la espalda.

Las redadas nocturnas llevadas a cabo por la policía se han dirigido a líderes de la LND. La policía no ha comentado al respecto.

Mientras tanto, miles de manifestantes que rechazan el golpe militar de febrero regresaron a las calles de Myanmar el domingo.

Manifestantes huyen de los gases lacrimógenos en Mandalay, Myanmar, el 7 de marzo de 2021, en esta captura de un video obtenido de las redes sociales por Reuters.

Mandalay, la segunda ciudad del país, vio la mayor participación con activistas que realizaron una sentada de protesta después de dos minutos de silencio en honor a las personas asesinadas por la policía y las unidades militares, mostró un video colocado en las redes sociales.

La policía utilizó granadas paralizantes y gases lacrimógenos contra los manifestantes en la histórica ciudad de Bagan, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, famosa por sus antiguos templos budistas.

Un hombre y una mujer de 19 años sufrieron heridas graves al recibir disparos, pero no estaba claro si fueron alcanzados por balas de goma o con munición real.

Al menos tres personas fueron arrestadas en el municipio de Kyauktada, en el centro de Rangún, desde el sábado hasta el domingo, afirmaron los residentes, sin dar ninguna razón para los arrestos.

"Están pidiendo sacar a mi padre y a mi hermano. ¿Nadie nos va a ayudar?" una mujer gritó cuando se llevaron a dos de los tres, un actor y su hijo, según Reuters.

Los soldados también buscaron, pero no encontraron, a un abogado que trabajaba para la Liga Nacional para la Democracia de la exlíder de facto Suu Kyi, dijo Sithu Maung en una publicación de Facebook.

Birmania: Lo que necesita saber de la crisis reciente El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo que Estados Unidos "apoya al pueblo de Birmania en sus aspiraciones de democracia, libertad, paz y desarrollo", y pidió al Ejército que revierta inmediatamente sus acciones.

El grupo de defensa de la Asociación de Asistencia a Presos Políticos dijo el sábado que más de 1.700 personas habían sido detenidas desde que la junta tomó el poder, según sus cifras.

"Los detenidos fueron golpeados y pateados con botas militares, golpeados con porras policiales y luego arrastrados a vehículos policiales", dijo la AAPP en un comunicado. "Las fuerzas de seguridad entraron en áreas residenciales e intentaron arrestar a más manifestantes y dispararon contra las casas, destruyendo muchas".

Un hombre sostiene una foto de Kyal Sin durante su entierro en Mandalay, Myanmar, el jueves 4 de marzo de 2021. Kyal Sin recibió un disparo en la cabeza por las fuerzas de seguridad de Myanmar durante una manifestación contra el golpe, en la víspera.

La televisión estatal MRTV informó el sábado que las autoridades de Myanmar habían exhumado el cuerpo de Kyal Sin, también conocida como Angel, quien murió mientras vestía una camiseta que decía: "Todo estará bien".

Kyal Sin, quien se ha convertido en un ícono de las protestas, recibió un disparo en la cabeza y murió el miércoles.

La policía, los médicos y un juez determinaron que fue asesinada por "los que no quieren estabilidad" y no por la policía, dijo MRTV. Las autoridades habían afirmado que su herida estaba en la parte posterior de la cabeza y, por lo tanto, no pudo haber sido causada por la policía. Sin embargo, las fotos publicadas por Reuters muestran que Kyal Sin tenía la nuca vuelta hacia una línea de fuerzas de seguridad momentos antes de que le dispararan.

Myanmar ha sido consumido por el caos y la violencia desde el 1 de febrero, cuando los militares derrocaron al gobierno civil y detuvieron a Suu Kyi y otros altos funcionarios de la LND. Los oficiales militares dicen que se produjo un fraude generalizado en las elecciones de noviembre pasado, que la NLD ganó de manera aplastante. Los funcionarios electorales han negado cualquier irregularidad significativa.