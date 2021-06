¿Puede la alianza de Biden para reconstruir un mundo mejor realmente desafiar a China?

WASHINGTON D.C. - El anuncio el fin de semana pasado de que el G-7 haría todo lo posible para impulsar una propuesta liderada por Estados Unidos para crear una alternativa a la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China de ocho años fue recibida por un cauteloso optimismo de los expertos internacionales en desarrollo.

Los expertos acogieron con beneplácito el enfoque en ayudar a las naciones de ingresos bajos y moderados a desarrollar la infraestructura necesaria, pero tenían muchas preguntas sobre cómo se implementaría que desafiaban una explicación inmediata.

El plan tiene como objetivo "catalizar colectivamente cientos de miles de millones de dólares en inversión en infraestructura para países de ingresos bajos y medianos en los próximos años", según un documento de la Casa Blanca. Es parte de un esfuerzo más amplio impulsado por el presidente Joe Biden, quien dijo que el G-7 y otras democracias de todo el mundo están enfrascados en una batalla con regímenes autocráticos como China y Rusia para ejercer influencia en los países en desarrollo.

Diplomacia del "guerrero lobo" de China provoca reacción internacional Considerado tradicionalmente como el más circunspecto de los embajadores del mundo, los enviados de China han tenido un cambio de imagen.

El esfuerzo, denominado Asociación para Reconstruir un Mundo Mejor, tiene como objetivo "unir a las democracias del mundo para enfrentar los desafíos que enfrenta el mundo y cumplir con nuestra gente y para la gente, francamente, en todas partes", dijo Biden.

'Un paso extraordinariamente positivo'

“Ciertamente, el hecho de que Estados Unidos estuviera presente y muy comprometido con el G-7 fue un paso extraordinariamente positivo”, dijo Lisa Bos, directora de relaciones gubernamentales de World Vision, una organización humanitaria mundial. “Que demostremos liderazgo fue un paso extraordinariamente positivo. Pero ahora, ¿vamos a demostrar el liderazgo para lograr realmente los resultados y los objetivos, y hacer que esos objetivos sean realmente significativos?"

Bos dijo que las circunstancias actuales, en las que la pandemia ha centrado la atención en la interconexión del mundo y el valor de las instituciones sólidas, han creado una especie de oportunidad.

“Hay un momento en el tiempo ahora en el que realmente podemos… revitalizar y revitalizar el trabajo que muchos de los países más desarrollados están tratando de hacer para crear un mundo más seguro, más próspero y más saludable”, dijo Bos. “Si no va a suceder ahora, ¿entonces cuándo? Estamos en un momento realmente crítico y ... ahora no es el momento de retroceder. Ahora es el momento de presionar el acelerador ".

Es necesario un seguimiento sostenido

“Creo que es realmente positivo que los países del G-7 reconozcan el problema y reconozcan la necesidad de reaccionar”, dijo Eric Farnsworth, vicepresidente de Americas Society - Council of the Americas. “Hay necesidades reales que deben satisfacerse. Y la gente de los mercados emergentes y de otros lugares, si no ven soluciones provenientes de las democracias, están buscando una solución donde sea que puedan. Y China, por supuesto, tiene mucho dinero ".

¿Por qué China quiere dominar el sector eléctrico en América Latina? El académico estadounidense Evan Ellis conversó con la Voz de América a propósito de un informe publicado recientemente sobre los movimientos de Beijing en el sector energético, con el objetivo de ampliar sus estrategias geopolíticas en la región latinoamericana.

Para tener éxito, la iniciativa B3W, como la llama la administración Biden, requerirá un esfuerzo sostenido de todos los países involucrados, dijo Farnsworth. El G-7 está formado por naciones ricas y altamente industrializadas, como Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, el Reino Unido y los EE. UU.

“Puede hacer el anuncio, pero la clave no será solo el seguimiento pero un seguimiento significativo y sostenible, de modo que no sea algo aislado ... pero en realidad es una prioridad ”, dijo. “La sostenibilidad, en mi opinión, también es clave, porque, ya sabes, esto tiene que ser algo en lo que la gente sepa que puede confiar... eso si firman un pacto o algo por el estilo con los EE. UU. o la UE , que todavía estará operativo dentro de tres años o dentro de cinco años ".

No es exactamente competencia con Beijing

Si bien Biden lo presenta como un desafío explícito a China, es notable que las áreas en las que se enfocará el plan - clima, salud y seguridad sanitaria, tecnología digital y equidad e igualdad de género, según la Casa Blanca - no están realmente en competencia directa con gran parte de lo que China ha estado haciendo a través del programa Belt and Road.

El enfoque de China se ha centrado principalmente en proyectos caros que se incluyen en la categoría de inversión en infraestructura tradicional, incluidos puertos, carreteras, aeropuertos, represas, etc.

Eso no quiere decir que las áreas identificadas como el foco del programa B3W no necesiten una inversión significativa.

Vital e interrelacionado

“Cada una de estas cuatro áreas es importante y están interrelacionadas”, dijo Michelle Brown, directora asociada de promoción de Acción contra el Hambre.

China y EE.UU.: la pugna por ganar presencia en América Latina Las dos potencias mundiales se fijan en América Latina para incrementar sus inversiones a largo plazo.

“COVID ha demostrado que la falta de inversión en infraestructura crítica en salud y seguridad sanitaria puede tener consecuencias devastadoras. La falta de servicios básicos agravó los impactos de la pandemia tanto en los países ricos como en los pobres. Las desigualdades sociales, económicas y de género profundizaron aún más los impactos negativos de COVID, dijo ”.

Los efectos del cambio climático y la falta de infraestructura digital en las partes más subdesarrolladas del mundo, agregó, solo contribuyeron más al daño causado por la pandemia.

Más restricciones

Es muy poco probable que el programa B3W pueda operar con tan pocas restricciones como Beijing bajo el gobierno de un solo partido.

La Iniciativa de la Franja y la Ruta ha implicado con frecuencia acuerdos de financiación bilaterales entre bancos chinos y países en desarrollo, y los propios proyectos de infraestructura sirven como garantía de los préstamos. Estados Unidos y sus socios, que operan en democracias con claras demarcaciones entre el Estado y las empresas privadas, no podrán dirigir el financiamiento con ese tipo de precisión.

En cambio, el proyecto B3W tendrá que movilizar agencias privadas e intergubernamentales, probablemente a través de programas de garantías de préstamos y otras medidas de financiamiento que requieren mucha más transparencia y mitigación de riesgos de lo que Beijing ha exigido.

La complejidad podría ser algo bueno.

La libertad de Beijing para actuar como mejor le parezca al cerrar los acuerdos de la Franja y la Ruta no siempre ha sido beneficiosa, ni para China ni para los países que supuestamente se benefician del programa.

En varios casos, los países se han encontrado incapaces de pagar los préstamos que China otorgó, lo que generó preocupaciones de que el estatus de acreedor de Beijing le otorgue una influencia inusual sobre las decisiones de política nacional que podrían afectar a las empresas chinas.

EE.UU. vs China: el futuro económico de América Latina tras la pandemia Las inversiones de Estados Unidos y China pueden marcar el destino financiero de la región latinoamericana una vez se supere la crisis por la pandemia.

En otros casos, los proyectos se han llevado a cabo sin la participación de las comunidades que se verían más afectadas por ellos. Algunos, incluido un proyecto portuario en curso en Perú, han dañado el medio ambiente local y han interrumpido los medios de vida de las personas a las que supuestamente se suponía que debían beneficiar.

Otros, como la represa Coca Codo Sinclair en Ecuador, han causado vergüenza a todas las partes involucradas debido a una planificación deficiente y una ejecución deficiente que hicieron que los proyectos no cumplieran la promesa de beneficios económicos que impulsaron su construcción en primer lugar.

La oportunidad aguarda

Según Farnsworth de la Americas Society, la Alianza Build Back Better World tiene al menos una oportunidad de reafirmar la posición de las naciones democráticas como la mejor alternativa para las naciones en desarrollo en el futuro.

Es decir, dijo, si Biden y otros líderes pueden enmarcarlo como un beneficio estratégico para sus diversos electores el asumir un papel de liderazgo global a medida que el mundo se recupera de la pandemia de COVID-19, en lugar de dejar a China para ayudar a los países en desarrollo a recuperar el liderazgo.

"Esto no es solo una cuestión de finanzas y pagos de deuda y cosas así, sino que hay una narrativa estratégica aquí sobre si Occidente puede responder o si China es el prestamista de facto de último recurso en el futuro", dijo Farnsworth. .

Los diplomáticos chinos desestimaron los resultados de la cumbre del G-7, y un portavoz de la embajada china en Londres dijo a Reuters que "los días en que las decisiones globales eran dictadas por un pequeño grupo de países han quedado atrás", y agregó: "Nosotros creemos siempre que los países, grandes o pequeños, fuertes o débiles, pobres o ricos, son iguales, y que los asuntos mundiales deben ser tratados mediante consultas por todos los países".

