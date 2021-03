Reflotan parcialmente barco mercante encallado en Canal de Suez

Las cuadrillas que trabajan para liberar a un masivo buque de carga lleno de contenedores encallado en el Canal de Suez, en Egipto, lograron este lunes reflotar parcialmente la nave y dar un giro a la popa.

No estaba claro aun cuándo el mercante, llamado Ever Given, podrá reanudar su travesía o el canal regresar a sus operaciones regulares.

El Ever Given, de propiedad japonesa y con bandera de Panamá quedó atascado el martes en un tramo de una dirección en el canal.

El general Osama Rabei, jefe de la Autoridad del Canal de Suez, dijo en un comunicado que después de “maniobras exitosas de empuje y remolque” se logró separar la popa del Ever Given a más de 100 metros de la orilla del canal. El buque estaba antes a cuatro metros de la orilla.

Una imagen de satélite de Maxar Technologies muestra al mercante Ever Given atravesado en el Canal de Suez, Egipto, el 28 de marzo de 2021.

Agregó que las cuadrillas tratarán de aprovechar la marea alta para tratar de enderezar al barco “en el centro de la vía de navegación”.

El adelanto tuvo lugar después de casi una semana de tráfico bloqueado en la principal arteria marítima que conecta el mar Rojo con el mar Mediterráneo.

Más de 360 barcos esperaban para entrar al Canal de Suez el domingo por la noche.

El tráfico por el canal reporta a Egipto entre 5.000 y 6.000 millones de dólares anuales. De acuerdo con un estudio de la aseguradora alemana Allianz, cada día de boqueo en la vía cuesta al comercio global entre 6.000 y 10.000 millones de dólares.

Ya ha habido consecuencias del bloqueo. Siria dijo el sábado que había empezado a racionar los combustibles a la espera de un cargamento de petróleo. También hay 11 barcos de Rumania que transportan 130.000 ovejas.

Debido a los retrasos, algunas firmas marítimas decidieron desviar a sus barcos por la vía del Cabo de Buena Esperanza, en el extremo sur de África.