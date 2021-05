Las tropas israelíes incursionan en la Franja de Gaza

El ejército israelí incursionó el jueves en la tarde (viernes hora de Israel) en la Franja de Gaza, informaron las Fuerzas de Defensa (FD) en un tuit.

“Las tropas aéreas y terrestres de las FDI están atacando actualmente en la Franja de Gaza”, anunció el cuerpo militar.

