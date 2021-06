Piden investigar revistas científicas ante supuesta fuga del COVID-19 de laboratorio chino

Los científicos que han desafiado la teoría de que el coronavirus surgió de forma natural y no podría haberse filtrado de un laboratorio chino están pidiendo una investigación sobre el papel desempeñado durante la pandemia por las principales revistas científicas y médicas occidentales, incluidas Nature y The Lancet.

Dicen que los editores de las revistas influyentes rechazaron docenas de artículos críticos que plantearon al menos la posibilidad de que el coronavirus se haya diseñado y que posteriormente podría haberse filtrado de un laboratorio en la ciudad china de Wuhan.

"Los gerentes de estas revistas pueden haber querido apaciguar al Partido Comunista Chino, ya que China es de donde proviene una proporción cada vez mayor de sus ingresos, y China ha dejado en claro que las revistas a las que apoya deben aceptar adherirse a sus agendas políticas". Nikolai Petrovsky, profesor de medicina en la Universidad Flinders de Australia, dijo a VOA.

“Tantos artículos que cuestionaban los orígenes fueron rápidamente rechazados por los editores de revistas de Nature y Lancet, etc. sin siquiera e nviarlos para su revisión. Por lo tanto, este rechazo temprano presumiblemente no se debió en gran parte a razones científicas, sino a razones políticas o de otro tipo determinadas a un alto nivel dentro de esas revistas”, dice.

Los editores de The Lancet y Nature rechazan las quejas, diciendo que el mérito científico determina las presentaciones que eligen para publicar y no la política.

Un equipo dirigido por la Organización Mundial de la Salud a principios de este año dictaminó que la teoría de la fuga de laboratorio era "extremadamente improbable" y favoreció la narrativa estándar predominante de que el coronavirus probablemente se originó en un mercado húmedo de Wuhan, saltando de un animal, probablemente un murciélago o un pangolín a humanos.

Pero la investigación de la OMS ha sido objeto de crecientes críticas por parte de algunos científicos occidentales prominentes, así como de los gobiernos occidentales, que dicen que las autoridades chinas bloquearon al equipo de la OMS durante una visita de cuatro semanas a Wuhan en enero, lo que hizo que la investigación internacional fuera inútil.

Petrovsky es uno de las docenas de científicos escépticos de la teoría del derrame natural que dicen que sus esfuerzos por señalar inconsistencias en la narrativa estándar rápidamente establecida fueron recibidos con silencio, rechazo y hostilidad por parte de los editores de las principales revistas científicas occidentales.

Día del juicio final

Otro científico, Richard Ebright, profesor de biología química en la Universidad de Rutgers en Nueva Jersey, dice que debería haber un "día de ajuste de cuentas". En un intercambio de correo electrónico con VOA, dijo: "Las declaraciones falsas y las acciones inapropiadas de científicos y periodistas científicos que establecieron y aplicaron la narrativa falsa se extendieron mucho más allá de negarse a considerar los artículos que desafían la narrativa falsa".

Ebright y otros alegan que algunos no revisados ​​por pares se imprimieron rápidamente, si apoyaban la narrativa convencional. Esos artículos, a su vez, marcan la pauta para la cobertura general de los medios, añaden. "A partir de enero de 2020 y hasta principios de 2021, un pequeño grupo de científicos y un grupo más grande de periodistas científicos establecieron y reforzaron la narrativa falsa de que la evidencia científica apoyaba el desbordamiento natural y una narrativa falsa de que este era el consenso científico", dice Ebright.

Pero Magdalena Skipper, editora en jefe de Nature, dice que no es así. “Me gustaría dejar muy claro que Nature nunca ha rechazado un artículo sobre la base de que no encaja con una narrativa particular o sabiduría convencional; ciertamente no bajo mi supervisión”, le dijo a la VOA.

En un intercambio de correo electrónico, agregó: “Tomamos decisiones basándonos únicamente en si la investigación cumple con nuestros criterios de publicación: investigación científica original sólida (donde las conclusiones están suficientemente respaldadas por la evidencia disponible), de importancia científica excepcional, que llega a una conclusión de interés a un público multidisciplinario; y seguimos siendo completamente independientes. Todos los editores consideran todas las presentaciones basándose únicamente en sus méritos científicos y ningún tema se excluye de la publicación porque las conclusiones pueden ser controvertidas".

Investigación por parte de Estados Unidos

El mes pasado, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó a las agencias de inteligencia estadounidenses que investigaran si el virus pudo haber sido diseñado y filtrado de un laboratorio chino. Biden les ha dado a las agencias tres meses para informar.

El foco central de la investigación está en el Instituto de Virología de Wuhan en China a medida que aumentan las sospechas de que el nuevo virus derivado de murciélagos que afecta al mundo, y que ha provocado al menos cuatro millones de muertes, puede haberse filtrado de su laboratorio, una afirmación que Beijing ha negado furiosamente.

La orden de Biden se produjo después de que la inteligencia de EE. UU. descubriera más detalles sobre tres investigadores del laboratorio de Wuhan que se enfermaron en noviembre de 2019, varias semanas antes del primer caso identificado del brote, y más de un mes antes de que China informara a la OMS de los "casos de neumonía" de se había detectado una "causa desconocida". Los investigadores fueron hospitalizados con síntomas compatibles con COVID-19, la enfermedad causada por el coronavirus, pero también con enfermedades respiratorias comunes, según el informe de inteligencia divulgado por primera vez públicamente por el diario The Wall Street Journal.

Las agencias de inteligencia británicas, junto con otros servicios de seguridad de Europa occidental, están ayudando a la nueva investigación liderada por EE. UU., según funcionarios de ambos lados del Atlántico.

Las autoridades de China han negado que haya habido alguna filtración del laboratorio de Wuhan, que realiza investigaciones sobre virus y recibe algunos fondos del gobierno de Estados Unidos. El año pasado, los propagandistas chinos culparon del brote de coronavirus a una delegación deportiva del ejército estadounidense, que visitó Wuhan justo antes del brote, y también han promocionado varias otras teorías, que posteriormente han sido desacreditadas por destacados virólogos y epidemiólogos.

