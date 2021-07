Páginas web en el mundo sufrieron caída por fallas en servidor

Este jueves en la mañana, diferentes páginas web en el mundo registraron caídas debido a una falla masiva relacionada con los sistemas de Akamai Technologies, una importante empresa de redes de internet.

"Hemos implementado una solución para este problema y, según las observaciones actuales, el servicio está reanudando las operaciones normales", dijo la empresa tecnológica, que cuenta con un servicio de aceleración de carga para sitios web y aplicaciones, a través de un tuit.

Según Akamai, la interrupción -que duró una hora- se produjo por un error en el servicio del sistema de nombres de dominio (DNS), el cual permite que las direcciones web lleven a los usuarios a sus destinos y que activada durante una actualización de software.

We have implemented a fix for this issue, and based on current observations, the service is resuming normal operations. We will continue to monitor to ensure that the impact has been fully mitigated.