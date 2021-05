Nave de SpaceX regresa a Tierra con 4 astronautas

CABO CAÑAVERAL, FLORIDA - Una nave de SpaceX regresó el domingo a la Tierra desde la Estación Espacial Internacional con cuatro astronautas a bordo, en el primer amerizaje nocturno de una nave tripulada en Estados Unidos desde la misión lunar del Apolo 8.

La cápsula Dragón desplegó sus paracaídas para caer al Golfo de México cerca de Panama City, Florida, justo antes de las tres de la madrugada, y poner fin al segundo vuelo tripulado de la empresa de Elon Musk.

Fue un viaje exprés de regreso, de apenas 6 horas y media. La Nasa felicitó en su cuenta de Twitter a la tripulación a su llegada, dándoles la bienvenida, afirmando que hicieron "De la manera más apropiada, su misión, que certificó el regreso de los astronautas desde EE. UU.", y que "Terminó con un aterrizaje nocturno igualmente histórico a las 2:56 am ET (06:56 UT)".

