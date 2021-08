T-Mobile anuncia que los datos de 50 millones de clientes fueron expuestos por un ciberataque

La subsidiaria estadounidense de la empresa alemana de telecomunicaciones T-Mobile dijo el miércoles que los datos personales de más de 40 millones de clientes anteriores y potenciales, incluidos nombres, números de seguro social e información de la licencia de conducir, habían sido expuestos en una violación de datos.

En un comunicado, el servicio de telefonía celular dijo que los mismos datos también se vieron comprometidos para aproximadamente 7.8 millones de clientes actuales de post-pago de T-Mobile. Pero agregaron que no se habían comprometido números de teléfono, números de cuenta, números de identificación personal, contraseñas o información financiera de los casi 50 millones de registros y cuentas.

T-Mobile también confirmó que alrededor de 850.000 de sus nombres, números de teléfono y claves PIN de cuentas de clientes prepago activos habían sido expuestos. La compañía dijo que había restablecido proactivamente todos los PIN de esas cuentas. Dijo que Metro by T-Mobile, Boost y los ex clientes de prepago de Sprint no tenían sus nombres o PIN expuestos.

Expertos incorporados

La empresa anunció por primera vez el descubrimiento del "acceso no autorizado" a sus datos el lunes. Dijo que inmediatamente comenzó a investigar los reclamos y trajo a "expertos en ciberseguridad líderes en el mundo" para ayudar. La compañía dijo que localizó y cerró de inmediato el punto de acceso que creía que se usaba para acceder ilegalmente a los servidores.

T-Mobile dijo que estaba tomando medidas inmediatas para ayudar a proteger a todos los que pudieran estar en riesgo del ciberataque y estaba ofreciendo a todos los afectados dos años de servicios gratuitos de protección de identidad. Los funcionarios de la empresa recomendaron a todos sus clientes de post-pago que cambiaran sus PIN de forma proactiva.

La compañía dijo que publicaría una página web única el miércoles con información sobre cómo los clientes pueden protegerse aún más. Dijo que la investigación continuaba.

* Parte de la información para este informe provino de Associated Press y Reuters.

