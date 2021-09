Defensa de Alex Saab se declara “molesta” por fallo que abre paso a su extradición

MARACAIBO, VENEZUELA - El equipo de abogados del empresario colombiano identificado como enviado especial del gobierno de Venezuela, Alex Saab, dice estar “molesto” y “entristecido” por el rechazo este martes de su recurso interpuesto ante el Tribunal Constitucional de Cabo Verde, pero advierte que “el asunto no está cerrado” y promete luchar por su cliente.

Germano Almeida, uno de los defensores de Saab, solicitado en extradición por Estados Unidos, aseguró este miércoles que la defensa esperaba que el Tribunal Constitucional del país africano atendiera el recurso y sus planteamientos de inconstitucionalidad contra los procesos judiciales que se han adelantado contra el detenido en el Tribunal de Apelaciones de Barlavento y la Corte Suprema.

El máximo tribunal confirmó la constitucionalidad del proceso adelantado contra el empresario colombiano, en un fallo de 194 páginas donde sus tres magistrados sentenciaron por unanimidad en 13 de los 14 alegatos de la defensa.

Esa decisión de la justicia caboverdiana confirma que Saab será extraditado para ser juzgado en Estados Unidos, donde lo acusan de blanqueo de capitales por hasta 350 millones de dólares a favor del Gobierno de Venezuela.

Almeida insiste en que el caso de extradición no debe seguir adelante sin valorar los presupuestos del proceso, que no fueron analizados por el Tribunal.

“Para nosotros, el asunto no está cerrado, porque el convenio del Tribunal Constitucional dice que este asunto [la extradición], no el de doble criminalidad, no fue considerado por ninguno de los tribunales. Esto significa que el caso debe volver a la Corte de Apelaciones para verificar el supuesto de que no analizó”, refirió, según una nota del servicio en portugués de la Voz de América.

El abogado consideró que el caso se transformó en “una batalla política” que involucró “el peso del poder, los Estados Unidos de América”.

“No tiene sentido que la corte esté ante un proceso y verifique que hay violaciones a la Constitución y la ignore o desestime porque, de hecho, el proceso no es adecuado, no tiene sentido. El Tribunal Constitucional no hizo justicia”, expresó Almeida en conversación con la VOA.

No tiran la toalla

Las autoridades de Cabo Verde detuvieron el 12 de junio del año pasado a Saab, de 49 años, nacido en Barranquilla, Colombia, cuando su avión se detuvo a ripostar en el aeropuerto internacional Amílcar Cabral, de la Isla de Sal.

Hace una semana, el Tribunal de Apelaciones de Barlavento, Cabo Verde, África, aprobó el traslado por razones médicas desde la Isla de Sal a Praia.

Estados Unidos lo acusa de liderar una red de negocios a favor del gobierno de Venezuela. Según el Departamento de Justicia norteamericano, Saab y su socio Álvaro Pulido confabularon entre noviembre de 2011 y septiembre de 2015 para lavar sus ganancias ilícitas y transferirlas desde Venezuela hasta cuentas bancarias en Estados Unidos. Por esa razón, alega jurisdicción en el caso.

¿Por qué la posible extradición de Alex Saab a EE.UU. es tan relevante para el madurismo? Analistas observan que Maduro desea evitar la divulgación de información sensible sobre jerarcas del chavismo y evitar una nueva derrota política ante su adversario ideológico del norte.

El gobierno venezolano ha defendido a Saab alegando que se trata de su enviado especial con rango diplomático en diversos países para asuntos humanitarios, como compras de medicinas y alimentos. Según Estados Unidos, Saab y Pulido se asociaron para lavar hasta 350 millones de dólares defraudados del sistema de control cambiario de Venezuela, vigente desde 2003.

Ninguna autoridad venezolana se ha referido al fallo de esta semana del Tribunal Constitucional de Cabo Verde, que allana su extradición.

Almeida advirtió a la VOA que el equipo de defensa “no tira la toalla” sobre el caso y promete “luchar con todas sus fuerzas” para que sus alegatos legales se tomen en cuenta “y se traten adecuadamente” en la justicia caboverdiana.

La oposición venezolana celebró la sentencia y manifestó su esperanza de que las autoridades de Cabo Verde trasladen a Saab “cuanto antes” a Estados Unidos, según palabras del encargado de relaciones internacionales del llamado gobierno interino del dirigente opositor Juan Guaidó, Julio Borges.

* Con información del servicio de la Voz de América en portugués.

