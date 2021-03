Empresarios venezolanos esperan respuestas concretas del Gobierno de Nicolás Maduro

CARACAS - El gremio que reúne al comercio venezolano insiste en presentar propuestas para establecer acuerdos que incorporen a todos los sectores con el propósito de restablecer garantías económicas, la reconstrucción del mercado interno y “aliviar el sufrimiento” de los ciudadanos.

Felipe Capozzolo, presidente del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), anunció que la semana pasada sostuvieron un encuentro con la Comisión de Diálogo del parlamento de mayoría chavista y dijo esperar resultados concretos sobre varios de los puntos propuestos, entre ellos la necesidad de corregir “el empobrecimiento de la población víctima de la inflación” y la necesidad de una nueva matriz energética y de servicios.

“Se ha llevado adelante una reunión que nos tiene a nosotros esperanzado de que en los próximos días se puedan estar dando palabras, gestos y acciones que pueden hacernos pensar que vamos en el sentido correcto y que nos van a dar la razón en este proceso de diálogo que estamos emprendiendo nosotros”, indicó Capozzolo.

El gremio empresarial venezolano propone cambios sustanciales para salir de la crisis Solicitan la modificación de leyes o normas "que restringen la participación privada” en la economía venezolana y se ofrecen a tomar parte en la respuesta a la pandemia.

Las operaciones en Venezuela siguen siendo complejas, pues como consecuencia de la hiperinflación y otras medidas gubernamentales, los créditos para el consumo son limitados, no hay suficientes bolívares en efectivo y, además, según economistas, se ha registrado una dolarización transaccional, no oficial, por lo que no hay en circulación suficientes billetes de baja denominación de otras divisas.

En ese sentido, Capozzolo insistió en que es necesario favorecer el proceso de dolarización.

“Estamos en un país que ya es un hecho que es multimoneda, favorecer el proceso de dolarización desde el punto de vista transaccional como medio de pago, acompañado de todos los mecanismos electrónicos con los que se puedan contar para resolver el problema de las transacciones” agregó.

El presidente Nicolás Maduro recientemente anunció que este año avanzarían hacia una economía “100% digital”.