Oposición venezolana continúa reuniones en Estados Unidos

Una delegación de la oposición venezolana, que lidera Juan Guaidó, continúa su reuniones con funcionarios estadounidenses en busca de consolidar el apoyo bipartidista.

Este miércoles (23 de junio) la agenda la ocupó el Congreso, indicó Carlos Vecchio, el embajador de Venezuela para Estados Unidos nombrado por Guaidó, considerado por decenas de países presidente interino.

En las fotos se observa a Vecchio, el líder opositor venezolano Leopoldo López; al comisionado para las relaciones exterior nombrado por Guaidó, Julio Borges; entre otros.

Precisamente será Borges quien se reunirá el jueves (24 de junio) con la subsecretaria de Estado estadounidense, Wendy Sherman, informó el Departamento de Estado. Esta reunión ya había sido anunciada por un vocero del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.

La oposición venezolana informó la semana pasada que iniciaba una gira internacional para ratificar el apoyo a su propuesta de “acuerdo de salvación nacional” a través de negociaciones con el Gobierno de Nicolás Maduro.

La comisión está liderada por el abogado y exalcalde venezolano Gerardo Blyde, quien no se vio en las fotos de las reuniones en el Congreso estadounidense.

“Nuestro respaldo total a sus esfuerzos para unir a la oposición y restablecer la democracia en Venezuela”, declaró la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado luego de recibirlos.

Esta comisión está presidida por el senador Bob Menéndez, a quien Vecchio le agradeció “su irrenunciable compromiso con el restablecimiento de la libertad y la democracia”.

El senador Marco Rubio, miembro de la subcomisión del subcomité sobre Hemisferio Occidental del Senado, aseguró después de la reunión con Menéndez y la comitiva que: “EE.UU. debe continuar abogando hasta que la democracia se restaure por completo, se agenden elecciones libres y justas, y se liberen a todos los presos políticos y presos de conciencia del régimen. Sólo entonces deberíamos entablar cualquier tipo de conversación o considerar la eliminación de sanciones”.

También tuvieron una reunión con la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representes y el Grupo del Congreso de EE.UU. para la Democracia en Venezuela.

La congresista Debbie Wasserman Schultz, parte del grupo, calificó el encuentro de “productivo”. “Estamos unidos en nuestro compromiso de elecciones libres y justas para el pueblo de Venezuela”, aseguró.

