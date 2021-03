¿Qué opinan en Venezuela del informe de Bachelet?

CARACAS - Son variopintas las expectativas respecto al pronunciamiento de la Alta Comisionada para Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, sobre la persistencia de las denuncias de violaciones a los derechos humanos en Venezuela.

Los casos de intimidación y persecución contra periodistas, medios de comunicación y trabajadores humanitarios en Venezuela, a los que hizo referencia durante la actualización de su informe oral, deja claro al Gobierno de Nicolás Maduro que las graves violaciones a los derechos humanos “no pueden esconderse”, indica Carlos Correa, director de la asociación civil Espacio Público.

“Tan solo en el mes de enero se ejecutaron al menos tres operaciones de registro e incautación en los locales de medios de comunicación. En distinto grado se incautó equipamiento, se cerraron oficinas, se intimidó al personal y se suspendieron emisiones, esto sin duda no contribuye a apaciguar las tensiones, sino todo lo contrario, la sola amenaza de detención tiene un efecto paralizante para quienes realizan actividades licitas y esenciales”, sostuvo Bachelet durante su presentación este jueves.

A juicio Correa, el mensaje de Bachelet es “muy importante” para quienes forman parte del espacio cívico en el país.

“Creo que puede contribuir a proteger de alguna manera el trabajo de periodistas y medios de comunicación en Venezuela, es decir, está enviando un mensaje claro sobre cuál es la situación de los periodistas en Venezuela y está diciendo al gobierno venezolano que la oficina del Alto Comisionado está atenta a eso”, afirmó consultado por VOA.

Miguel Pizarro, comisionado de la ONU del Gobierno interino reconocido por decenas de países, incluido Estados Unidos, aseguró que es muy importante continuar denunciando las violaciones a los derechos humanos, para “poder construir mecanismos de justicia y mecanismos de protección”.

Las inquietudes de Bachelet se extienden hacia los bajos ingresos que perciben los venezolanos y que, en general, les impide costear sus necesidades más básicas.

La funcionaria recordó que, según diversas organizaciones, el salario medio “estaría por debajo de un dólar estadounidense al mes, mientras se estima que el precio de la canasta de alimentos ha aumentado 1.800% en el ultimo año”.

En ese sentido, consultado por la Voz de América, Luis Cano, coordinador nacional de la Intersectorial de Pensionados, Jubilados y Sobrevivientes, dijo no tener “ninguna expectativa” en relación al pronunciamiento de Bachelet.

“Ese tipo de declaraciones de la ONU, de la OEA, de esos 50 países entre comillas que están apoyando, eso no nos crea ninguna expectativa porque no hemos visto ningún tipo de solución, al contrario, pareciera que hubiera una guerra de micrófonos que hay, pero se queda ahí, una guerra de micrófonos de este tipo de organizaciones porque no pasa de ahí”, insistió.