Colombia: Comité del Paro suspende diálogo y acusa al Gobierno de "dilatar" negociaciones

El Comité Nacional del Paro (CNP), integrado por organizaciones sindicales y sociales, anunció la suspensión de la negociación con el Gobierno para poner fin a las protestas en Colombia, debido a lo que catalogó como el "incumplimiento (...) de la firma del preacuerdo de garantías".

Según un comunicado, el Comité afirmó que espera que el Gobierno de Iván Duque acoja un preacuerdo elaborado el 24 de mayo y derogue el decreto 575, que autoriza la asistencia militar a ocho gobernadores y 13 alcaldes, en el marco de la protesta social.

El comité dice que “el máximo responsable de lo acaecido es, sin duda, el presidente Duque y el gobierno que preside. Su afán de acoger la orientación de no negociar con el CNP, trazada por su partido y los partidos que lo acompañan, muestra así sus resultados”.

El grupo también indicó que la decisión se genera porque el Gobierno además "dilata la negociación del pliego de emergencia. No quiere negociarlo. Hacerlo implicaría negociar peticiones que conllevan obligaciones sociales para beneficiar a millones de colombianos, que el gobierno no quiere atender”, agregó el comunicado.

Por su parte, Emilio Archila, alto consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación y coordinador del equipo del diálogo del Gobierno de Colombia, dijo durante una lectura de un comunicado, que el comité decidió suspender el diálogo "unilateralmente la interlocución en la mesa de diálogo”" y que el "Gobierno está listo" para continuar las negociaciones.

En un comunicado, el Gobierno dice que han estado "en absoluta disposición oírlos y, sobre todo, para trabajar respecto de los puntos que nos fueron planteados en el Pliego de Emergencia para que se llegue a acuerdos" y habló de un "borrador" presentado el 24 de mayo que necesitaba revisión y variaciones.

"Ese texto nunca se pensó para ser firmado así, sino que era un borrador para segur el trabajo. Pero, principalmente no se habían incluido en él las garantías que debemos darle a los colombianos que no protestan con el fin de que no queden expuestos a los bloqueos que todos hemos padecido", dice el Gobierno.

En cuanto a la petición sobre el decreto 575 de 2021, el vocero del Gobierno dice que "implicaría una discusión adicional".

Dado que Comité del Paro no representa a toda la población que protesta, mantendremos todos los otros espacios con todas las otras representatividades, se fortalecerá el diálogo con jóvenes y en las regiones y, a pesar de lo que hacen hoy, igualmente abiertos a explorar con ellos pic.twitter.com/giaoM6QdJ7 — Emilio José Archila (@EmilioJArchila) June 6, 2021

Sobre la suspensión del diálogo, Archila reiteró que el CNP ha dejado al país en mora de soluciones y, sin haber condenado los bloqueos" y que dado que el Comité representa a solo una parte de los manifestantes, el Gobierno continuará con "el diálogo con jóvenes y en las regiones y, a pesar de lo que hacen hoy, igualmente abiertos a explorar" con el comité.

Durante la ceremonia de ascenso de 92 nuevos tenientes de corbeta de la Armada Nacional y subtenientes de Infantería de Marina, en la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla, el presidente Iván Duque rechazó nuevamente los bloqueos de vías en diferentes puntos del país y dijo que en estos casos “el Código Penal y los códigos de convivencia son vitales para marcar fronteras en el ejercicio de los derechos”. Advirtió que quien los transgrede “debe tener una sanción clara y un rechazo social”.

“Los bloqueos que hemos visto en nuestro país han sido una amenaza a los derechos colectivos; todo colombiano en sus deberes debe rechazar los bloqueos”, agregó.

A su vez afirmó que en la Constitución de su país no existe "el derecho a afectar la movilidad, el derecho a afectar el empleo, el derecho a afectar el abastecimiento, el derecho a afectar la salud o el derecho de afectar la vida” y recalcó que “debemos insistir siempre en que la protesta pacífica es un derecho, pero nunca será un derecho el vandalismo, el terrorismo o la alteración grave del orden público”.

Las protestas, que iniciaron el 28 de abril en Colombia, dejan alrededor de 50 víctimas mortales, más de 2.300 heridos -entre civiles y policías-, desapariciones y denuncias de presunto abuso sexual.

