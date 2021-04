Congreso de EE. UU. cierra filas ante "ataques" del presidente Bukele

SAN FRANCISCO, EE. UU. - Luego de una serie de tuits publicados entre la congresista Norma Torres, única representante de origen centroamericano en el Congreso de EE. UU., y el presidente de El Salvador Nayib Bukele con relación a la situación migratoria de ese país, el Caucus Hispano del Congreso emitió una declaración pública contra el mandatario salvadoreño.

Según lo expresado por los congresistas, las palabras del presidente de El Salvador han escalado hasta volverse “ataques”.

“El Caucus Hispano del Congreso denuncia enérgicamente los recientes ataques contra nuestra compañera, la congresista Norma J. Torres”, cita el documento emitido la noche del martes.

En el pronunciamiento además hacen hincapié en que las acciones del presidente Bukele contra la congresista Torres “socavan” los esfuerzos de ambas partes para “construir una relación entre Estados Unidos y El Salvador que beneficie a la gente de ambos países” y dejan en evidencia cómo las mujeres sufren ataques cuando desafían a los que están en el poder.

Presidente de El Salvador dice que EE. UU. debe abandonar el concepto de Triángulo Norte El mandatario salvadoreño cree que catalogar a El Salvador, Honduras y Guatemala como Triángulo Norte y considerar que todos están en la misma situación es un “plan reciclado” de 2014 que "no funcionó".

El primer tuit emitido por Bukele cuestionaba uno publicado por la congresista Torres, en el que ella escribía: “Esto es una gran vergüenza para los gobiernos de #Guatemala #Honduras #ElSalvador sus compatriotas merecen gobiernos que realmente están comprometidos a combatir la corrupción y el narco”.

La publicación hacía referencia a un video difundido por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) que mostraba a traficantes de personas dejando caer a dos niñas ecuatorianas lanzadas por la valla fronteriza. Ante esto Bukele cuestionó duramente a la congresista al afirmar que ni las menores ni el lugar tenían relación con El Salvador.

“Debería de usar una parte del cheque de sus financistas para comprar anteojos”, esgrimió el mandatario y luego comenzó una serie de mensajes y publicaciones en medios oficiales de su país llamado a los electores hispanos en el distrito de Torres a reemplazarla en las próximas elecciones y descalificando su trabajo.

Espero que todos mis hermanos salvadoreños, mexicanos, hondureños, guatemaltecos, dominicanos, venezolanos y todos los latinoamericanos del Distrito 35 de California NO VOTEN por @NormaJTorres.



No trabaja para ustedes, sino para mantener a nuestros países en el subdesarrollo. — Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) April 2, 2021

En el documento emitido por el grupo de congresistas, los legisladores cierran filas respaldando el trabajo de la única congresista de raíces guatemaltecas afirmando que, por cerca de seis años, ha “priorizado el Estado de derecho y la lucha contra la corrupción en el Triángulo Norte debido a su compromiso de asegurar que la próxima generación de niños que crecen en Guatemala, Honduras y El Salvador no tengan que migrar”.

Por su parte, el presidente Bukele en su última publicación sobre el tema se dedicó nuevamente a mencionar su desacuerdo sobre el hecho de que se incluya a El Salvador dentro de la región denominada como Triángulo Norte.

“Cada día queda más claro que una política que piensa que existe un ‘triángulo del norte’ tiene CERO posibilidades de éxito. Menos si siguen confundiendo a El Salvador con Ecuador”, remarcó el mandatario.

Óptica desde El Salvador

En opinión del salvadoreño Napoleón Campos, especialista en temas internacionales, consultado por la Voz de América, la reacción de Bukele tanto como la de la congresista Torres, evidencia “un proceso de deterioro de la confianza bilateral entre Estados Unidos y El Salvador”.

El analista cree que el punto de quiebre se dio cuando Bukele recibió, en septiembre de 2020, sendas cartas tanto de congresistas republicanos como de demócratas donde éstos manifestaban su preocupación por el deterioro constitucional que estaba viviendo El Salvador y que quedó en evidencia luego de la toma militar de la Asamblea Legislativa.

Campos afirma que “el presidente Bukele no entendió, no fue bien asesorado, no comprendió que cada violación antidemocrática de su Gobierno iba a ser tomada muy en cuenta, no solamente por Estados Unidos sino por otros socios, amigos y aliados de El Salvador”, principalmente porque los principios y valores democráticos están a la base de los tratados internacionales.

(Colaboración de Claudia Zaldaña desde El Salvador)

¡Conéctate con la Voz de América! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones; o bien, síguenos en redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.