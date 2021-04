EE. UU. trabaja por un El Salvador "más democrático, justo y próspero"

WASHINGTON DC - Estados Unidos está "preparado" para trabajar con funcionarios, así como con miembros de la sociedad civil y del sector privado, de El Salvador para lograr un país "más democrático, justo y próspero", aseguraron el viernes fuentes del Departamento de Estado.

"Estados Unidos está preparado para asociarse con gobiernos, el sector privado y miembros de la sociedad civil que estén listos para abordar la situación que hay en El Salvador", declaró Ned Price, portavoz de la cartera de Exteriores estadounidense, en rueda de prensa. "También diré que Estados Unidos está centrado en trabajar para conseguir un El Salvador más democrático, justo y próspero".

En cualquier caso, el vocero recalcó que el presidente estadounidense, Joe Biden, "va en serio" cuando habla de hacer frente a las causas de la inmigración irregular, para lo que ha abogado por aumentar las ayudas a la región, pero siempre vinculadas al combate a la corrupción que asola algunos de los países de Centroamérica.

"Por supuesto, estamos impacientes por continuar trabajando con El Salvador para alcanzar estos objetivos en el futuro", zanjó Price.

En este sentido, la Casa Blanca anunció la semana pasada que la vicepresidente Kamala Harris se haría con las riendas de la política migratoria, especialmente, de las relaciones con los países de Honduras, Guatemala y El Salvador, popularmente conocidos en Washington DC como el Triángulo Norte.

Esta decisión ha servido para avivar el debate sobre el concepto del Triángulo Norte, un término con el que, según se ha podido saber esta semana, no está en absoluto el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien ha llegado a decir que es el resultado de un “plan reciclado” de 2014 que "no funcionó" y que no refleja la realidad de tres países cuyas realidades son diferentes.

Citando un hilo de tuits, del periodista Nick Miroff del periódico The Washington Post, en los que señalaba que el concepto de Triángulo Norte está divorciado de la realidad actual de la migración centroamericana, Bukele tuiteó que “Estados Unidos debe abandonar ese concepto".