Alemania, Francia e Italia suspenden uso de vacuna de AztraZeneca

LONDRES, REINO UNIDO - Alemania, Francia e Italia se convirtieron en los más recientes países europeos en detener el lanzamiento de la vacuna contra el coronavirus AstraZeneca el lunes, mientras los científicos investigaban informes de posibles efectos secundarios adversos entre varias personas en Noruega que recibieron la inyección.

Funcionarios noruegos dijeron el sábado que una persona había muerto de una hemorragia cerebral y otras tres fueron hospitalizadas con coágulos de sangre poco después de recibir la vacuna AstraZeneca.

“Hasta ahora, no podemos hablar sobre si los casos están relacionados con la vacuna. Pero debido a la gravedad de los casos, estamos investigando a fondo ”, dijo Sigurd Hortemo, médico jefe de la Agencia Noruega de Medicamentos, a los periodistas en Oslo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo que el medicamento AstraZeneca es seguro de usar e instó a los países a continuar con sus programas de vacunación.

El ministro de Salud alemán, Jens Spahn, dijo el lunes que la decisión de detener el lanzamiento fue una "medida puramente de precaución. Se han administrado millones de vacunas de AstraZeneca en todo el mundo. Todos somos muy conscientes de las consecuencias de esta decisión, y no tomamos la decisión a la ligera", dijo Spahn en una conferencia de prensa en Berlín.

El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo que la suspensión se levantaría tan pronto como la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) diera su aprobación.

"La decisión, que se ha tomado por precaución, de conformidad con nuestra política europea, es suspender, por precaución, la vacunación con la vacuna AstraZeneca con la esperanza de que podamos reanudarla rápidamente si la EMA da luz verde ", dijo Macron a los periodistas el lunes.

La suspensión parece socavar aún más la confianza en la vacuna de AstraZeneca. entre el público europeo. Alemania y Francia ya habían sido acusados ​​de alimentar el escepticismo después de recomendar en enero que no se administrara el medicamento a personas mayores de 65 años, postura que ambos gobiernos revirtieron posteriormente.

“Yo no me habría puesto (la vacuna AstraZeneca)”, dijo a Reuters el lunes Marja Vestrik, una ciudadana holandesa de 77 años, “aunque creo que al final todo estará bien. Si tuviera la opción, no me pondría AstraZeneca ".

Otros países fuera de Europa también han detenido las vacunas de AstraZeneca, incluida la República Democrática del Congo e Indonesia.

La OMS dijo que no hay evidencia de que la vacuna AstraZeneca cause coágulos de sangre e instó a los países a continuar usándola.

El doctor Soumya Swaminathan, científico clínico, dijo que todas las vacunas aprobadas por la OMS tenían excelentes registros de seguridad.

“De las 330 millones de dosis de vacunas que se han implementado, no tenemos conocimiento de ninguna muerte confirmada relacionada con la vacuna COVID. Ha habido muertes después de la vacunación en personas, pero la gente muere de enfermedades todos los días”, dijo Swaminathan en una conferencia de prensa virtual el lunes.

AstraZeneca insistió el lunes en que la vacuna es segura y se hizo eco de la opinión de la OMS de que no hay evidencia de un vínculo con los coágulos de sangre. De los 17 millones de personas en Europa que han recibido su vacuna, AstraZeneca dice que menos de 40 han desarrollado coágulos de sangre, lo que, según los expertos en salud, es una tasa más baja que en la población general.

El primer ministro británico, Boris Johnson, brindó su apoyo a la vacuna AstraZeneca el lunes, la misma que fue desarrollada en conjunto con la Universidad de Oxford.

“Tenemos uno de los reguladores (farmacéuticos) más duros y experimentados del mundo. No ven ninguna razón para descontinuar el programa de vacunación para cualquiera de las vacunas que estamos usando actualmente ”, dijo Johnson.

La vacuna AstraZeneca es un pilar clave de los programas de inoculación masiva de muchos países. Es relativamente barata y no es necesario almacenarla a temperaturas ultrabajas, por lo que se considera particularmente adecuada para sistemas de salud con menos fondos, especialmente en partes de África.

Los trabajadores de la salud nigerianos comenzaron a recibir la vacuna AstraZeneca el viernes.

"No creemos que esta información sea una razón para que ralenticemos nuestra respuesta a la vacunación COVID-19", dijo el viernes el comisionado de Salud del estado de Lagos, Akin Abayomi.

Los científicos temen que la interrupción de las vacunas pueda afectar la confianza mundial en las vacunas.

“Claramente tiene que ser investigado. Sin embargo, creo que la gran preocupación es que sabemos que, especialmente en un momento en el que la enfermedad todavía es muy común y está aumentando en varios países europeos, en última instancia, cualquier retraso en las vacunaciones conducirá a casos más graves y más muertes ”, dijo Paul Hunter, profesor de la Escuela de Medicina de Norwich, a la VOA en una entrevista el lunes.

“Hará más difícil que la gente acepte la vacuna. Desanimará a la gente. Y si lo hace, como es casi seguro que ocurrirá, provocará que más personas se enfermen, más personas se enfermen gravemente y más personas mueran ".

Hunter agregó que las investigaciones sobre los efectos secundarios reportados podrían tener consecuencias no deseadas.

“Tan pronto como empiecen a preocuparse por un resultado adverso en particular, es probable que más personas informen sobre ese resultado. Y de hecho, casi se puede generar una falsa impresión de una epidemia simplemente debido al aumento de los informes, porque la gente ha escuchado este tipo de cosas en las noticias ”, dijo.

La vacuna AstraZeneca acaba de recibir la aprobación oficial en Brasil, uno de los países más afectados por la pandemia. Aún no se ha autorizado su uso en los Estados Unidos, ya que los reguladores esperan los resultados de los ensayos de Fase 3, que se esperan para las próximas semanas.