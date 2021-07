Biden continuará apelando a la vacunación contra COVID-19

WASHINGTON - El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, volverá el martes a apelar a los estadounidenses no inoculados para que se vacunen a fin de protegerse a sí mismos y a otros contra el coronavirus, especialmente la última variante preocupante. Su llamado llega después de que su administración no alcanzó su objetivo de vacunación para el Día de la Independencia.

Está previsto que Biden haga comentarios en la Casa Blanca sobre la respuesta al COVID-19 y el programa de vacunación a medida que aumenta la preocupación por la variante delta del virus que se propaga por todo el país.

La administración Biden tenía como objetivo tener al 70% de los adultos estadounidenses al menos parcialmente vacunados contra COVID-19 para el 4 de julio. Los Centros para el Control y la Protección de Enfermedades de Estados Unidos dijeron el viernes que el 67% ha recibido una dosis de una vacuna COVID; el 47% ha recibido dos dosis.

El presidente declaró una victoria parcial durante las festividades del Día de la Independencia el domingo por la noche en la Casa Blanca, donde él y la primera dama Jill Biden saludaron personalmente a muchos de los 1.000 socorristas invitados, trabajadores esenciales y miembros del servicio militar.

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, habla durante las celebraciones del Día de la Independencia en el Jardín Sur de la Casa Blanca en Washington, DC, 4 de julio de 2021. (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

"Estamos de regreso viajando de nuevo. Nos volvemos a ver. Los negocios están abriendo y contratando nuevamente”, dijo Biden a los asistentes durante un discurso de 15 minutos en el que declaró casi su independencia de la pandemia. "Hoy, en toda esta nación podemos decir con confianza: Estados Unidos se está volviendo a unir".

Sin embargo, el presidente advirtió que la batalla contra el virus, que ha matado a más de 600.000 estadounidenses, aún no ha terminado.

"No me malinterpretes, COVID-19 no ha sido vencido", dijo Biden. “Todos sabemos que han surgido variantes poderosas. Pero la mejor defensa contra estas variantes es vacunarse.

Recibir la vacuna, dijo el presidente, es lo "más patriótico" que se puede hacer.

Existe un marcado contraste regional en las tasas de vacunación. En el noreste, más de la mitad de los adultos están completamente vacunados.

Por el contrario, los estados del sur tienen un desempeño deficiente. En Alabama, Arkansas, Louisiana y Mississippi, el 35% o menos de los adultos han recibido dosis completas, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Existe una división política

Solo el 45% de los republicanos han recibido su primera dosis, según una encuesta de Washington Post-ABC News.

Quienes dudan en vacunarse, por cualquier motivo, deben reevaluar su forma de pensar, según el Dr. Anthony Fauci, asesor médico en jefe del presidente y director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas.

"Estamos lidiando con una situación histórica con esta pandemia y tenemos las herramientas para contrarrestarla", dijo Fauci el domingo durante una aparición en 'Meet the Press' de NBC. "Así que, por el amor de Dios, deje de lado todas esas diferencias y darse cuenta de que el enemigo común es este virus y tenemos la herramienta, una herramienta muy eficaz, contra este virus".

Fauci dijo que el 99% de las muertes recientes por coronavirus en Estados Unidos involucraron a personas no vacunadas.

En medio de la propagación de la variante delta del virus, que se cree que es más infecciosa, el gobierno federal se está preparando para enviar equipos de respuesta a sobretensiones a los estados del sur y del oeste que ven brotes.

"El gobierno federal está listo con un esfuerzo de todo el gobierno para trabajar con los funcionarios locales a fin de aumentar las vacunas, proporcionar más pruebas y también terapias para garantizar que las personas que han contraído la enfermedad no se enfermen", dijo el coordinador de respuesta de COVD-19 de la Casa Blanca, Jeffrey Zients, en el programa de CBS "Face the Nation" el domingo.

