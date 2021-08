Entra en vigor el mandato de vacunación para entrar a bares y restaurantes en Nueva York

El mandato de vacunación en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, entró en vigencia el martes, y requiere que cualquier persona mayor de 12 años que ingrese a restaurantes, gimnasios, lugares de entretenimiento y otros negocios muestre un comprobante de vacunación contra el COVID -19.

El sitio web de la ciudad explica que las personas pueden usar la cartilla de vacunas de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) de EE. UU., el pase Excelsior del Estado de Nueva York o la aplicación para teléfonos inteligentes NYC COVID Safe, a modo de prueba. También se aceptará una fotografía de la tarjeta de vacunación emitida por los CDC.

Los funcionarios de la ciudad dicen que si bien la regla entró en vigor el martes, no se hará cumplir hasta el 13 de septiembre. Después de ese momento, las empresas que no cumplan estarán sujetas a multas.

United Airlines, la más reciente gran empresa estadounidense en exigir vacunación a sus empleados Ya otras empresas lo han hecho y el gobierno dice que es legal hacerlo. Microsoft y Tyson Foods ya habían exigido a sus empleados vacunarse.

En comentarios a los periodistas el martes, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, dijo que la mayoría de los restaurantes y lugares de entretenimiento apoyan las nuevas reglas y quieren que sus clientes y personal estén seguros.

Pero la dueña de un restaurante le dijo al diario New York Post que no cumpliría con las nuevas reglas porque las ve como discriminatorias contra los no vacunados. El lunes, un grupo de líderes republicanos realizó una manifestación en protesta por el mandato.

En todo Estados Unidos, sin embargo, la idea está cobrando impulso. Desde que la ciudad de Nueva York anunció su mandato, la primera ciudad importante de Estados Unidos en hacerlo, Nueva Orleans y San Francisco anunciaron planes similares, y Los Ángeles está considerando medidas similares.

* Parte de la información de este informe provino de The Associated Press.

