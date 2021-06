Periodista bielorruso encarcelado Pratasevich aparece en conferencia de prensa

Un periodista bielorruso encarcelado hizo otra aparición pública durante una conferencia de prensa en Minsk el lunes.

Raman Pratasevich, que fue detenido en mayo después de que su vuelo fuera obligado a aterrizar en Bielorrusia, dijo que estaba bien y que no había sido golpeado.

Las autoridades bielorrusas niegan que el avión haya sido desviado para que Pratasevich pudiera ser arrestado, diciendo en cambio que fue debido a una amenaza de bomba. Los informes dicen que no se encontró ninguna bomba. El avión volaba sobre el espacio aéreo bielorruso en ese momento. Como resultado del incidente, varias aerolíneas han desviado los vuelos para evitar viajar sobre Bielorrusia.

"Todo está bien para mí. Nadie me golpeó, nadie me tocó", dijo Pratasevich. "Entiendo el daño que he causado no solo al estado, sino también al país. Ahora, quiero hacer todo lo que esté a mi alcance para rectificar esta situación".

ARCHIVO - En esta imagen del 26 de marzo de 2017, la policía bielorrusa detiene al periodista Raman Pratasevich, en el centro, en Minsk, Bielorrusia.

Esta no es la primera vez que Pratasevich aparece en público desde su arresto.

El mes pasado, admitió haber participado en un complot para derrocar al presidente Alexander Lukashenko organizando disturbios. Pratasevich también retiró las críticas al líder bielorruso, que defendió el desvío de la aeronave como necesario para proteger al pueblo bielorruso.

Pratasevich apareció con cuatro funcionarios, dos de ellos uniformados, lo que llevó a los miembros de la oposición a afirmar que la comparecencia se realizó bajo coacción. "Esta no es una conferencia de prensa, sino una escena de Kafka u Orwell", escribió en Twitter Franak Viačorka, asesor principal de la figura de oposición exiliada Sviatlana Tsikhanouskaya, refiriéndose a los autores fallecidos Frank Kafka y George Orwell.

Pratasevich tiene muchos seguidores en la plataforma de redes sociales Telegram, donde hasta el año pasado operaba el canal de oposición Nexta. La Unión Europea y Estados Unidos han pedido la liberación de Pratasevich. Lukashenko, que ha estado en el poder desde 1994, reclamó la victoria en las elecciones de agosto pasado, pero los líderes de la oposición bielorrusa y muchos países occidentales han calificado las elecciones como amañadas.

