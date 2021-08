Ortega oficializa su candidatura para un cuarto mandato en Nicaragua

Sin sorpresas y tal como se esperaba, Daniel Ortega presentó el lunes oficialmente su candidatura para las elecciones presidenciales del 7 de noviembre en Nicaragua. Complementará la formula su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.

La pareja fue designada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en una sesión virtual donde participaron unos 2.932 delegados de ese partido, según informó la formación.

Ortega de 75 años, busca un cuarto mandato presidencial consecutivo desde 2007. Ya había liderado el país de 1979 a 1990. Rosario Murillo, su esposa de 70 años y su vicepresidenta desde 2017, completa la "boleta" presidencial.

Previo a la confirmación de la pareja, desde principios de junio, 31 opositores, incluidos siete posibles candidatos presidenciales y excompañeros de armas de Ortega, han sido detenidos por cargos como "socavar la soberanía" de Nicaragua en virtud de una legislación adoptada a finales de 2020.

La primera en ser detenida fue la más fuerte de sus posibles rivales, Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Chamorro, quien le venció en las urnas en 1990.

Expresidente Arias sobre Ortega: "Los dictadores no saben alejarse de la silla presidencial" El exmandatario costarricense Óscar Arias, galardonado con el premio Nobel de la Paz en 1987, considera que "Nicaragua se va convertir en una dictadura cada día más cruel".

Líderes de la oposición y de la comunidad internacional, entre ellos Estados Unidos, acusan a la pareja Ortega-Murillo de "autoritarismo y corrupción". Su administración se ha negado a la implementación de reformas electorales propuestas por la Organización de los Estados Americanos (OEA) y ha impulsado la aprobación de “leyes coercitivas” contra la oposición.

"Al final tenemos un dictador en Ortega, un caudillo... no ha permitido ningún otro candidato en su partido y ahora, parece, no permitirá un presidente en Nicaragua que no sea él”, fueron las palabras del periodista Fabián Medina, autor de una biografía sobre Ortega y citado por la AFP.

Previo a conocerse el anuncio del FSLN, la alianza opositora de derecha Ciudadanos por la Libertad (ACxL) inscribió ante el Consejo Supremo Electoral (CSE) a su fórmula, integrada por al excombatiente Oscar Sobalvarro como candidato presidencial y a la ex reina de belleza Berenice Quezada.

El CSE ha confirmado que a la fecha unos 4,3 millones de nicaragüenses están habilitados para votar, de 6,5 millones de habitantes que posee el país centroamericano.

¡Conéctate con la Voz de América! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.