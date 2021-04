Tensiones entre el rey de Jordania y su medio hermano se habrían enfriado

Las tensiones parecen haber disminuido entre el rey Abdalá II de Jordania y su medio hermano, el príncipe Hamzah, días después de que el príncipe fuera acusado de participar en un intento de desestabilizar el reino.

La evaluación tuvo lugar después de una reunión el lunes entre el tío paterno de Abdalá, Hassan, y Hamzah. También asistieron a la mediación, que tuvo lugar en la casa de Hassan en la Corte Real Hachemita, estuvo el hermano de Hamzah, Hashem, y tres de sus primos.

Hamzah luego emitió una declaración firmada.

"A la luz de los acontecimientos de los últimos dos días, me puse a disposición de Su Majestad el Rey", dijo el príncipe, y agregó que seguirá siendo leal al rey y a la constitución de Jordania.

Horas antes, Hamzah adoptó un tono desafiante y dijo que no se quedaría en casa a pesar de lo que dijo que era una orden del gobierno para que lo hiciera.

También dijo que no dejaría de comunicarse con el mundo exterior.

Los funcionarios de Jordania habían acusado a Hamzah, de 41 años, de participar en un "complot malicioso" contra el gobierno con ayuda extranjera no especificada. Hamzah niega su participación y dice que está siendo atacado por hablar en contra de la corrupción y la gobernanza ineficaz.

Un comunicado emitido por el mediador Malik R. Dahlan, un amigo de la familia, dijo que la reunión había "tenido éxito y que esperaba una resolución en breve".

El mediador calificó todo el incidente de lamentable y dijo que fue "el resultado de las acciones torpes de un alto funcionario de seguridad y la tergiversación por parte de un funcionario del gobierno"; agregó que "debería haber seguido siendo un asunto familiar".

Canciller jordano acusa a expríncipe heredero de conspirar para desestabilizar el país El ex príncipe heredero de Jordania niega las acusaciones en su contra y dice que no puede salir de su casa.

Según The Associated Press, se refería a un incidente el sábado cuando el jefe del ejército de Jordania visitó a Hamzah y le dijo que no podía salir de su casa ni comunicarse con el mundo exterior.

Al menos 14 personas fueron arrestadas por su presunta participación, incluido Bassem Awadallah, ex ministro del gabinete y ex jefe de la corte real, y Sharif Hassan bin Zaid, miembro de la familia real.

Los arrestos políticos de alto nivel son raros en Jordania y el estado de los arrestados no estaba claro después de la noticia de la mediación.

El ministro de Relaciones Exteriores, Ayman Safadi, dijo que el príncipe grabó el mensaje y pasó los audios a fuentes extranjeras. No brindó detalles sobre el supuesto complot. Agregó que entre 14 y 16 de los asociados de Hamzah habían sido arrestados por sus supuestos roles. Acusó al príncipe de conspirar con "líderes de clanes" y dijo que el complot fue "cortado de raíz" en la "hora cero".

Estados Unidos y otras naciones árabes expresaron rápidamente su apoyo al rey Abdalá.

Hamzah y Abdalá son hijos del rey Hussein, que gobernó Jordania hasta su muerte en 1999. Cuando Abdalá fue nombrado rey, nombró a Hamzah como príncipe heredero, pero lo despojó del título cinco años después.

Hamzah, quien es hijo de la reina Noor, de origen estadounidense, se ha pronunciado en contra del gobierno antes, según Associated Press. También ha desarrollado alianzas con importantes líderes tribales, que algunos dicen podrían ser una amenaza para el rey.