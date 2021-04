Prueba de vuelo de helicóptero en Marte promete momento histórico para NASA

LOS ÁNGELES - La NASA espera marcar el lunes un momento de los hermanos Wright en el siglo XXI mientras intenta enviar un helicóptero en miniatura sobre la superficie de Marte en lo que sería el primer vuelo controlado y propulsado de un avión en otro planeta.

Los logros históricos en ciencia y tecnología pueden parecer humildes según las mediciones convencionales. El primer vuelo controlado de los hermanos Wright en el mundo de un avión a motor, cerca de Kitty Hawk, Carolina del Norte, en 1903 cubrió solo 120 pies (37 metros) en 12 segundos.

También le espera un modesto debut al Ingenuity, el helicóptero de doble rotor impulsado por energía solar de la NASA.

Si todo va según lo planeado, el pequeño helicóptero de 4 libras (1,8 kg) ascenderá lentamente en línea recta hasta una altitud de 10 pies (3 metros) sobre la superficie marciana, flotará en su lugar durante 30 segundos y luego girará antes de descender a una velocidad suave. aterrizando sobre las cuatro patas. En su propia cuenta de Twitter, el equipo del Ingenuity invitó al público a mirar la prueba.

