Trump anuncia demandas contra Facebook, Twitter y Google alegando censura

WASHINGTON DC - El expresidente de los Estados Unidos Donald Trump ha anunciado demandas colectivas contra tres importantes empresas tecnológicas, acusándolas de censurarlo injustamente a él y a otros conservadores.

“Estamos pidiendo al Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida que ordene el cese inmediato de la censura ilegal y vergonzosa del pueblo estadounidense por parte de las empresas de redes sociales”, dijo Trump el miércoles.

Free Press: El decreto de Trump busca "dar miedo" a las redes sociales Free Press subraya que Twitter es una compañía privada, lo que le da el derecho de poner ciertas reglas. Sin embargo, el mandatario considera que las redes sociales han abusado de este poder al ejercer la censura contra las voces conservadoras en EE.UU.

Trump es el demandante principal en estas acciones colectivas contra Facebook, Twitter y Google, así como contra sus directores ejecutivos -Mark Zuckerberg, Jack Dorsey y Sundar Pichai, respectivamente-, a quienes Trump describió sarcásticamente como "tres buenos chicos ".

No ha habido comentarios inmediatos por parte de las empresas con sede en California o sus ejecutivos.

'Batalla fundamental' a la vista

Trump, al aire libre en su campo de golf en Bedminster, Nueva Jersey, predijo que las acciones legales "serán una batalla fundamental en la defensa de la Primera Enmienda". "Estoy seguro de que lograremos una histórica victoria de la libertad estadounidense y, al mismo tiempo, la libertad de expresión ".

Durante las últimas semanas de su presidencia, Twitter y Facebook suspendieron a Trump después de que sus seguidores asaltaran el Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero. Las empresas citaron preocupaciones por que las publicaciones del presidente en las redes sociales incitaran a más violencia.

El expresidente Donald Trump saluda a la multitud en la Convención Republicana de Carolina del Norte, el 5 de junio de 2021, en Greenville, Carolina del Norte.

Trump, quien abandonó el cargo el 20 de enero, justo antes de la toma de posesión de Joe Biden como presidente, permanece vetado de las plataformas.

Las demandas también son "para demócratas e incluso progresistas cuyo discurso debería estar protegido por la Primera Enmienda", dijo Pam Bondi, ex fiscal general de Florida, que se encontraba entre varios de los demandantes, abogados y seguidores que comparecieron con Trump en el anuncio del miércoles.

EE.UU. Facebook Trump suspensión La red social Facebook envía un mensaje a líderes mundiales a través de la suspensión del expresidente Donald Trump advirtiendo que sus discursos no tendrán ninguna preferencia.

Informa John F. Burnett de la Voz de América en Washington, DC

El expresidente dijo que había contratado a "muchos abogados tabacaleros" para impulsar el reclamo, incluido John Coale, quien fue un litigante clave en demandas multimillonarias contra los fabricantes de cigarrillos.

Es 'un truco'

Algunos en la comunidad legal y los defensores de la libertad de expresión dudaban que Trump y sus compañeros demandantes prevalecieran.

“Esta demanda es un truco y es poco probable que encuentre tracción en los tribunales”, dijo Jameel Jaffer, director ejecutivo del Instituto Knight de la Primera Enmienda de la Universidad de Columbia.

“Hay un debate importante sobre qué tipo de obligaciones puede imponer la Primera Enmienda a los actores privados que tienen tanta influencia sobre el discurso público y sobre cuánto margen la Primera Enmienda le da al Congreso para regular las actividades de esos actores privados. Pero no es probable que esta queja agregue mucho a ese debate ”, dijo Jaffer.

Zuckerberg enfrenta críticas de empleados en Facebook por decisión sobre comentarios de Trump Muchos trabajadores de compañías como Facebook, Google y Amazon se han vuelto activos en asuntos de justicia social en los últimos años e instaron a sus empleadores a actuar y cambiar sus políticas.

“Procesalmente, se ha presentado en el lugar equivocado. E incluso si la denuncia se hubiera presentado correctamente, no establece ningún reclamo sobre el cual se pueda otorgar una reparación”, dijo Gabriel Malor, un litigante y escritor con sede en Virginia. “La Primera Enmienda protege contra la acción estatal. Facebook no es un actor estatal, no importa lo grande que sea y no importa a cuántos usuarios excluya. Entonces, la Primera Enmienda no brinda ningún apoyo a la queja de Trump ".

Entre los que afirman que la demanda no tiene ningún mérito se encuentra el Centro para la Democracia y la Tecnología, una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa de las leyes y a la defensa que se centra en proteger los derechos humanos y los principios democráticos en la era digital.

'Cero posibilidad' de éxito

“Este es un argumento frívolo. Facebook está protegido por la Primera Enmienda de verse obligado a publicar contenido de usuario que no desea. El escudo de responsabilidad de la Sección 230 entra fácilmente dentro de la protección de la Primera Enmienda. Simplemente, hay cero posibilidades de que Trump prevalezca en esta demanda ”, predijo Malor.

Desde un punto de vista constitucional, las presentaciones legales son "una broma", según Rebecca MacKinnon, defensora de los derechos digitales y fundadora de Global Voices.

"La demanda de Trump no tiene nada que ver con ganar en la corte. La audiencia es su base. Proporciona un punto de apoyo para una mayor desinformación por parte de sus partidarios en Fox News y en otros lugares", dijo MacKinnon, autor del libro 'Consent of the Networked: The Worldwide Struggle for Libertad en Internet'.

Twitter se reafirma, Trump no recuperará su cuenta La plataforma suspendió al republicano tras el asalto al Capitolio, el pasado 6 de enero. Dos días después Twitter anunció que su decisión era definitiva. Hoy la compañía se ha reafirmado en su decisión.

Trump dijo a los que están en el evento del miércoles que no estaba buscando resolver el asunto antes de ir a juicio, y que aunque se imponga y las empresas reciban la orden de restaurar sus cuentas en redes sociales, no está seguro de si utilizará dichas plataformas de nuevo.

Antes de que sus cuentas fueran eliminadas, Trump pudo llegar instantánea y directamente a decenas de millones de seguidores. No ha estado activo en varias plataformas de redes sociales nuevas que han atraído a algunos de sus partidarios políticos. En cambio, ha estado confiando en comunicados de prensa breves, que recuerdan de sus tweets, distribuidos por correo electrónico a periodistas y otras personas, para continuar haciendo afirmaciones infundadas de victoria en las elecciones presidenciales del año pasado.

Funcionarios electorales en varios estados, su propio fiscal general y numerosos jueces, incluidos algunos designados por Trump, han declarado que no hay evidencia del fraude electoral masivo que él alega repetidamente tuvo lugar en la contienda presidencial de 2020.

¡Conéctate con la Voz de América! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones; o bien, síguenos en redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram