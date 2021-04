Argentina en alerta ante otra probable cuarentena por COVID-19

BUENOS AIRES - Ante el aumento de casos y la irrupción de las cuatro variantes extranjeras del nuevo coronavirus -la del Reino Unido, Manaos, Río de Janeiro y California-, el Gobierno argentino y los expertos ya evalúan aplicar una cuarentena estricta por cuatro días.

El Jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, se comprometió en seguir ayudando a los sectores más vulnerables y señaló que "este es un Gobierno Peronista, que nunca le va a soltar las manos a los trabajadores, a los argentinos, que quieren un modelo de producción y de empleo. Por eso, siempre va a estar de ese lado, el presidente jamás les va a soltar las manos".

Argentina: Actualización COVID-19 vacunaciones El Gobierno en Argentina volvió a aplicar restricciones en gran parte del país ante el aumento de casos de COVID-19 y en Buenos Aires dicen que hay un “tsunami sanitario”.Desde Buenos Aires informa el corresponsal de la Voz de América, Juan Ignacio González Prieto.

La situación económica y social es muy crítica y la pobreza alcanza al 48% de la población. El titular de la Cámara de Empresarios Gastronómicos, Alejandro Ciley, se mostró desconfiado del respaldo estatal: "Empezó el otoño­­- invierno y viene una segunda ola, estamos en una posición totalmente terminante, seguimos pagando impuestos como si no hubiese COVID, no tenemos ningún tipo de apoyo del Estado y nos encontramos que vamos directo a la terminalidad, o sea, lo que va a suceder, 150.000 puestos de trabajos que no se van a generar fácil".

Las autoridades de la provincia de Buenos Aires reconocieron: "estamos ante un tsunami sanitario, por eso la operación será la más extraordinaria de la historia".

Los intendentes, más cercanos a la población, se muestran preocupados porque las camas de terapia intensiva están cubiertas entre un 70 y un 90% en el sector público y privado, y sólo se ha vacunado el 10,2% de la población argentina, remarcó Ariel Sujarchuck, intendente de la municipalidad de Escobar.

"Qué tenemos que hacer nosotros los argentinos, entender que en este momento hay que tratar de cumplirlo porque mucho cuidado personal, mucho cuidado colectivo para ver si en estas tres semanas baja el nivel de contagio, no se satura el sistema sanitario que está a punto de saturarse, la vacunación masiva evita muertes, si esto está en poco tiempo reabrimos con nuevos protocolos", dijo Sujarchuck.

Hace un par de semanas, el país decidió blindar sus fronteras para evitar el impacto de una segunda ola del nuevo coronavirus, ante el alza de casos en los vecinos Chile, Brasil y Uruguay.

Argentina tiene hoy más de 2.552.000 de infectados, 57.900 muertos y un nivel muy bajo de testeos.

