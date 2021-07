¿Cómo podrían los cubanos acceder internet fuera del control del Estado?

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el jueves que su administración está estudiando si su tecnología existente puede lograr que los cubanos se conecten a internet sin tener que depender del monopolio estatal ETECSA, que controla el acceso a la red en la isla.

Las protestas masivas contra el gobierno que comenzaron el 11 de julio en Cuba demostraron una vez más el poder de convocatoria de internet. Miles de cubanos salieron a las calles al enterarse de primera mano por sus teléfonos móviles que otros salían a manifestarse en numerosas ciudades del país.

Al propagarse las protestas, el gobierno, entre sus primeras medidas, procedió a cortar el acceso a la red. La decisión frenó de plano el flujo de información en tiempo real cuando la policía y otros cuerpos oficialistas comenzaron a responder con la fuerza a los manifestantes.

El mecanismo no es nuevo, ya fue usado durante la Primavera Árabe en Egipto en 2010, este año por los militares en Myanmar después el golpe del 1 de febrero, y en otras ocasiones por regímenes represivos.

Aunque el gobierno cubano negó haber cortado la internet, la interrupción de las comunicaciones en línea desde Cuba fue evidente. Apenas el jueves se pudo observar un restablecimiento de algunos servicios y redes sociales.

Además del contacto con sus familiares y entre ellos, muchos cubanos usan internet para expresar la situación de carencias que atraviesan por medio de blogs, podcasts, diarios digitales y publicaciones en las redes sociales. Como en la isla todos los medios de prensa pertenecen al gobierno, es la única vía de información al extranjero de lo que sucede allí.

La reacción en Estados Unidos, especialmente de una comunidad de exiliados cubanos de más de un millón de personas, fue exigir a Washington la búsqueda de vías para proveer al pueblo de Cuba de un acceso a internet sin depender de ETECSA.

En respuesta, Biden dijo el jueves: "Estamos considerando si tenemos la tecnología para restaurar ese acceso”, pero ya otros, como el gobernador republicano de la Florida, Ron DeSantis, y el senador Marco Rubio, habían hecho propuestas en ese sentido.

Anteriormente el jueves, legisladores republicanos, entre ellos la cubanoamericana María Elvira Salazar, junto a DeSantis, pidieron a la Casa Blanca autorizar el suministro de internet a los cubanos en la isla.

Salazar dijo que es necesario que los cubanos sigan exponiendo al mundo los presuntos atropellos de los que son objeto durante las manifestaciones que se registran.

Rubio, por su parte, expresó en un tuit su satisfacción por las palabras de Biden: “Feliz de ver esta tarde que @potus (el presidente Biden) dijo que están abiertos a la idea que yo propuse el lunes de proveer acceso a internet al pueblo de Cuba”. Esto puede hacerse. ¡Hagámoslo!”

Happy to see that this afternoon @potus said they are open to the idea I proposed on Monday of providing internet access to the people of #Cuba



This can be done. Let’s take action!#CubaSOS https://t.co/QjXRTmZKOk