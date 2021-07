Tribunales cubanos dictan primeras sentencias de cárcel tras protestas masivas

Justo cuando se cumplían 10 días de las protestas masivas en Cuba -las primeras de su magnitud en más de 60 años- un tribunal local condenó a un año de prisión al fotógrafo que filmó el fragmento en la isla del video clip de la canción "Patria y Vida", convertido en himno de los que piden libertad y democracia.

La madre de Anyelo Troya, un joven de 25 años, fue notificada el mismo jueves de que se celebraría el juicio, pero no pudo llegar a tiempo, según comentó a Radio y Televisión Martí. Lo acusan de instigar disturbios. Estaba detenido desde el 11 de julio.

"Yo me presenté ante la unidad de 100 y Aldabó ayer en la tarde con el abogado que había contratado para conocer sobre la situación de Anyelo, y allí me dijeron que en ese instante le estaban celebrando el juicio junto a otras personas, entonces les reclamé que por qué lo habían llevado para el tribunal sin tener ni un abogado, y que ni una llamada me hicieron para avisarme. Y entonces me dijeron que eran órdenes. Entonces salimos corriendo en un auto para 10 de Octubre, y cuando llegamos ya había terminado el juicio a mi hijo y otros más, porque se los llevaron en bultos", explicó Raisa González.

Las autoridades comunistas confirmaron el martes que habían iniciado los juicios a los detenidos por los cargos de instigar disturbios, cometer actos vandálicos, propagación de epidemia o asalto, cargos que podrían conllevar penas de hasta 20 años de prisión.

En la ciudad de Camagüey, al centro del país, el director de la revista La Hora de Cuba y vicepresidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) para Cuba, Henry Constantín Ferreiro, la periodista y fotógrafa Iris María Mariño y la diseñadora Neife Rigau, fueron imputados por el delito de “Desorden Público en su figura agravada”, informó Radio y Televisión Martí. Los tres fueron liberados el miercoles en la noche, agregó el reporte.

El artículo 200 del Código Penal Cubano avisa que quien incurra en el delito de desórdenes públicos podría recibir la “sanción establecida que consiste en privación de libertad de tres meses a un año o multa de 100 a 300 cuotas o ambas”.

Activistas sostienen que es solo el comienzo de una ola de juicios sumarios de los cientos de manifestantes que las autoridades detuvieron durante y después de las inusuales protestas del 11 y 12 de julio.

El presidente Miguel Díaz-Canel dijo la semana pasada la respuesta de la ley "será enérgica" pero había asegurado que los procesados contarían con el debido proceso.

"Tengo a cuatro funcionarios frente a mi puerta que me impiden salir". Yunior Aguilera, dramaturgo que participó en las protestas.

El juicio celebrado el miércoles fue denunciado por Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW) por celebrarse sin la debida defensa ni el debido proceso.

Los reportes que recibimos de Cuba son desoladores.



Calles altamente militarizadas.



Cientos de manifestantes detenidos.



Ya han comenzado a juzgar a varios con procesos sumarios que no permiten derecho a la defensa.



Muchos activistas y periodistas bajo prisión domiciliaria. — José Miguel Vivanco (@JMVivancoHRW) July 21, 2021

Junto a las detenciones, el gobierno interrumpió el servicio de internet. Desde entonces ha sido intermitente.

El grupo de derechos humanos en el exilio Cubalex, que lleva el récord de detenidos que actualiza diariamente, sostiene que más de 500 cubanos fueron detenidos durante las protestas o después, en un intento por sofocar los disturbios.

Algunos, como el director de teatro Yunior García, que ha estado a la vanguardia de un movimiento de artistas que piden mayores libertades civiles, han sido puestos en prisión domiciliaria.

"Tengo a cuatro funcionarios frente a mi puerta que me impiden salir", dijo García a Reuters, al observar a los funcionarios. "Cuando voy a comprar comida o cigarrillos, uno de ellos va conmigo para vigilarme", añadió.

Heissy Celaya posa con un retrato de su hija Amanda Celaya, detenida por la policía durante una protesta, en La Habana, Cuba, el 20 de julio de 2021.

Incomunicados

La mayoría de los detenidos han sido mantenidos en régimen de incomunicación, mientras que la ubicación de algunos aún se desconoce, según Cubalex y Human Rights Watch (HRW) que aluden a testimonios de familiares.

En Cuba se han establecido iniciativas por las redes para encontrar a personas que no regresaron a sus casas después del domingo 11 de julio. Por ejemplo, un grupo de Facebook llamado "Desaparecidos #SOSCuba" tiene más de 10.000 miembros.

"Fuimos de comisaría en comisaría buscándola", dijo a Reuters el miércoles Alberto Betancourt acerca de su hermana, una madre de dos hijos que fue detenida en una protesta en La Habana. "No me dejan hablar con ella (...) pero ella no es una criminal".

Entre los detenidos se encuentran activistas de alto perfil como Luis Manuel Otero Alcántara, artista y disidente que también apareció en "Patria y Vida", y José Daniel Ferrer, líder del grupo de oposición más grande del país.

Alberto Betancourt y su madre Mayra Pérez posan con una foto de su hermana Daylin Betancourt, detenida por la policía durante una protesta, en La Habana, Cuba, el 19 de julio de 2021.

