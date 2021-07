Cuba elimina restricciones al ingreso de comida y medicinas por parte de viajeros

El gobierno de Cuba dio marcha atrás este miércoles, de manera "excepcional", a la medida de restringir la importación de productos alimenticios y sanitarios, hasta final de año.

“Se autoriza de manera excepcional la importación por el pasajero de alimentos, aseos y medicamentos, sin límite de valor de importación y libre de pago de aranceles hasta el 31 de diciembre de 2021”, indicó el sitio oficial Cubadebate tras la intervención televisada del mandatario Miguel Díaz-Canel la tarde del miércoles.

La información la ofreció el primer ministro Manuel Marrero tres días después de que estallaran las protestas públicas más sonadas de las últimas décadas, que han dejado al menos 150 detenidos, según Amnistía Internacional y un fallecido, informado por los medios oficiales.

La medida no aplica para quienes entren por los aeropuertos de la cayería norte ni el balneario de Varadero, éste último ubicado en Matanzas, donde el rebrote del COVID-19 puso en jaque al sistema de salud de la Isla en las últimas semanas.

Muchos, sin embargo, ya han puesto en duda el impacto real de la medida debido a otros impedimentos, como la cuarentena que debe guardarse al entrar al país o la escasez de vuelos que llegan a la isla. Entre las voces críticas se encontraba la de la blogera Yoani Sánchez, quien no dudó en calificar la medida de "migajas".

"La sangre no se derramó para poder importar unas maletas de más", lamentó la activista en redes sociales.

No, no queremos migajas. Queremos libertad. La sangre no se derramó en las calles cubanas para poder importar unas maletas de más. La mayoría de los heridos o detenidos ni siquiera tiene a nadie que le traiga algo en su equipaje. #SOSCuba #11JCuba #CorredorHumanitario pic.twitter.com/yiZPsG629e