Duque frente a atentado: "los terroristas no nos intimidan"

Después de que el Bloque Magdalena Medio de las disidencias de las FARC se atribuyó el atentado en contra del presidente Iván Duque y parte de su gabinete, el pasado mes de junio en Cúcuta, el mandatario reaccionó a través de Twitter.

"No nos intimidan ni nos amedrentan. Seguirán cayendo ante la contundencia de la Fuerza Pública", escribió el presidente colombiano.

Los terroristas que graban videos tartarinescos desde Venezuela para mimetizar su cobardía ya saben de los golpes que les hemos asestado y les seguiremos asestando. No nos intimidan ni nos amedrentan. Seguirán cayendo ante la contundencia de la Fuerza Pública. — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) July 25, 2021

A través de un video y un comunicado divulgado publicado en las redes sociales, el grupo guerrillero se atribuyen, además, el atentado contra la Brigada 30 del Ejército en Cúcuta.

“Queremos Informarle al país que asumimos con responsabilidad las acciones contra la fuerza pública tales como golpes rápidos y consecutivos a la policía del departamento; hostigamiento a las bases militares en los municipios de Tarra, Tibú, Teorama, Abrego, San Calixto, Convención, Hacarí; golpes a la infraestructura de las empresas extractoras la recursos naturales y minerales; acción contra la brigada 30 del Ejército en Cúcuta, y la sede militar de los Estados Unidos; acción contra la policía de Cúcuta; acción contra el presidente de la República Iván Duque Márquez”, dice el comunicación.

En el texto también advierten al mandatario: “Y nuestras acciones no concluyen aquí, al señor Presidente le decimos que esto es parte de la guerra y mientras no haya garantías para la inmensa mayoría nuestros fusiles no se van a silenciar”.

Las autoridades colombianas ya habían anunciado que que seis personas fueron capturadas, entre los que se encuentran un capitán retirado del Ejército, quien formaría parte del ‘Bloque 33’ de las disidencias de las FARC. Se trata de Andrés Medina Rodríguez, alias ‘El Capi‘, por supuesta participación en el atentado el mandatario.

El fin de semana, el ministro de Defensa, Diego Molano, señaló desde Cúcuta que las disidencias tenían otro plan, si fallaba el primero en la ciudad fonteriza.

