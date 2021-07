EE.UU.: advierte a los cubanos en medio de las protestas que no emigren por el mar

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, advirtió el martes a los posibles migrantes de Cuba y Haití que no intenten llegar a Estados Unidos ilegalmente por mar, advirtiendo que el viaje era demasiado peligroso y que no se les permitirá ingresar.

Sus declaraciones llegan justo cuando Cuba vive un momento histórico desde la jornada de insólitas protestas el pasado domingo, que ha dejado decenas de detenidos en un país donde es prohibido disentir.

Cuba ha sido protagonista de varios éxodos masivos desde el triunfo de la revolución liderada por Fidel Castro en 1959. La mayoría de ellos han sido irregulares por vía marítima.

"Déjenme ser claro: si se hace a la mar, no entrará a Estados Unidos", dijo Mayorkas en una rueda de prensa. "No vale la pena correr este riesgo (...) "No arriesgue su vida intentando ingresar ilegalmente a EEUU", reiteró.

Lea también: Bob Menéndez: "No vamos a tener una intervención militar en Cuba"

Mayorkas afirmó que los oficiales de la Guardia Costera están monitoreando por aire y no han visto un aumento en los migrantes desde los disturbios en Cuba y el asesinato del presidente de Haití, la semana pasada.

Los funcionarios estadounidenses estaban preparados para lidiar con cualquier aumento, agregó.

Mayorkas, cuya familia escapó de Cuba tras la instalación del gobierno comunista, dijo que el tema tenía un significado personal para él.

"No vale la pena correr este riesgo", afirmó sobre la travesía por mar, que a lo largo de décadas ha costado la vida a miles de cubanos y de haitianos, en el intento por alcanzar el sueño americano.

Durante la política de acercamiento impulsada por el presidente Barack Obama y el entonces vicepresidente Biden, miles de cubanos emigraron hacia Estados Unidos con sus visas de entrada múltiple para turistas otorgadas entonces por cinco años y renovables.

Pocos días antes de traspasar en enero de 2017 la presidencia a su sucesor Donald Trump, Obama canceló la política de "pies secos/pies mojados", en virtud de la cual los cubanos que pisaban suelo estadounidense desde la década de 1990 recibían beneficios migratorios, permisos de trabajo y la posibilidad de aplicar a la residencia y a la ciudadanía de Estados Unidos.

Aunque el éxodo por mar desde Cuba se frenó en los últimos años, en meses recientes han subido las cifras. Durante el presente año, cuatro naufragios de inmigrantes cubanos en el Estrecho de la Florida han causado la muerte o desaparición de al menos 41 personas, de acuerdo con registros oficiales.

La Guardia Costera informó el pasado sábado que un total de 23 cubanos fueron interceptados en altamar en operativos realizados durante los últimos días. El comunicado emitido por la agencia precisó que que 15 de los repatriados habían sido capturados a unas 15 millas de Big Pine Key, a comienzos de julio.

Conéctate con la Voz de América! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.