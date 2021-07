Funcionarios estadounidenses atentos a protestas pacíficas en Cuba

La subsecretaria interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Julie Chung, reaccionó el domingo en su cuenta de Twitter a las protestas pacíficas que están teniendo lugar en Cuba, algo inusual en un país donde no es legal disentir.

En varias ciudades del país, los cubanos han salido a protestar para exigir "libertad" y "vacunas", en momentos en que la isla pasa por su peor crisis sanitaria desde que comenzó la pandemia, con el incremento de casos y muertos por COVID-19. Muchos cubanos sostienen que el país no tiene los recursos necesarios y que es preciso un canal humanitario para que lleguen medicinas e insumos médicos.

"Las protestas pacíficas están creciendo en #Cuba a medida que el pueblo cubano ejerce su derecho de reunión pacífica para expresar su preocupación por el aumento de casos / muertes de COVID y la escasez de medicamentos. Encomiamos los numerosos esfuerzos del pueblo cubano movilizando donaciones para ayudar a los vecinos necesitados", escribió Chung en Twitter.

El congresista estadounidense de origen cubano, Marco Rubio, reaccionó en su cuenta de Twitter pidiendo al gobierno de Joe Biden que solicite al gobierno comunista de Cuba que no atente contra su pueblo, en momentos en que miles de cubanos han salido a las calles a protestar exigiendo "libertad".

Le pediré a @POTUS y @SecBlinken q le pida a los miembros del ejército cubano a no disparar contra su pueblo. El incompetente partido comunista de #Cuba no puede alimentar al pueblo ni protegerlos del virus. Ahora los militares deben defender al pueblo, no al partido comunista.

"Somos más" y "No tenemos miedo" son algunas de las consignas que han estremecido las calles de Cuba, según videos publicados en las redes sociales. También se escuchó "Patria y Vida", en alusión a la canción así titulada en la que participan varios artistas cuanos que residen dentro y fuera de la isla y que pide cambios políticos en la isla de sistema socialista. La usuaria de Facebook, Samantha Regalado, transmitió en vivo la protesta. Una de las protestas ocurrió en San Antonio de los Baños, un municipio de la provincia de La Habana hasta que en 2011 pasó a pertenecer a la provincia de Artemisa y coon una población de 49.942 habitantes.

Rubio posteó en su cuenta un video de las protestas este domingo.

Even in the smallest towns they take to the streets in #Cuba today



pic.twitter.com/6KXYpqWBu7