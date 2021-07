SOSCuba: cubanos piden corredor humanitario en peor momento de la pandemia

Cubanos dentro y fuera de la isla están recurriendo a las redes sociales para pedir ayuda internacional y un corredor humanitario a fin de que lleguen a la isla recursos para hacer frente a la crisis sanitaria que enfrenta el país, en momentos en que las autoridades han reconocido en las últimas semanas cifras récord diarias de infectados y fallecidos por COVID-19.

Las autoridades comunistas culpan al embargo estadounidense que data de décadas de la mayoría de sus problemas, entre ellos las dificultades para adquirir medicamentos e insumos médicos. Pero opositores y muchos cubanos residentes tanto en la isla como en el exterior estiman que el gobierno que lidera Miguel Díaz-Canel ha perdido el control para hacer frente a la pandemia que incialmente fue controlada, así como para sacar a flote al país que padece una antigua crisis económica.

Francisco Durán, el principal epidemiólogo de Cuba, dijo que la cifra de pacientes contagiados ascendió el viernes a 6.422, mientras que el número de muertes fue de 28 para un total de 1.451 decesos en 19 meses. El miércoles y el jueves había reportado 3.664 casos y 3.819 personas con la enfermedad, acumulando 18 y 26 muertes, respectivamente.

"Son indicadores muy desfavorables (...) y la provincia de Matanzas enfrentando una situación epidemiológica extremadamente compleja", dijo Durán en su habitual rueda de prensa televisiva.

"Cuba necesita ayuda"

El cantante cubano Yotuel Romero pidió a sus seguidores que coloquen este fin de semana en sus redes sociales "#SOSCuba".

"Le pido a todos los cubanos que me siguen, a toda la gente que me sigue no importa de dónde vengan, porque Cuba necesita ayuda. La dictatura cubana no está dejando que el mundo entero sepa que necesitamos ayuda", dijo en un mensaje en su cuenta de Instagram, Romero, que no reside en la isla. "Recemos por Cuba mi gente, y que el mundo sepa que Cuba necesita del mundo".

El conocido cantante Ricardo Montaner fue uno de los que respondió.

Cubanos en las redes sociales también han pedido al gobierno de la isla que solicite ayuda humanitaria y la acepte.

El discurso del gobierno cubano

En una aparente respuesta a las peticiones de ayuda y de que sea establecido un corredor humanitario para la isla, el sábado Ernesto Soberón, director general de Asuntos Consulares Cubanos Residentes en el Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX), dijo a medios locales y extranjeros que en Cuba "se están adoptando todas las medidas necesarias para enfrentar la compleja situación causada por la COVID-19".

A la vez afirmó que siempre que la isla ha enfrentado una situación de este tipo se ha contado con la solidaridad internacional, ya sea de gobiernos amigos o de la misma comunidad cubana en el exterior.

Pero también advirtió: "Este gesto desinteresado no tiene ninguna relación con el falso caos que los enemigos de la Revolución Cubana quieren hacer ver mediante campañas, que aspiran a una intervención sanitaria o corredor humanitario, conceptos y términos relacionados con eventos de conflictos armados y violaciones de derecho internacional, situaciones que nada tienen que ver con lo que acontece nuestro país".

Sin embargo, fotos que circulan en las redes sociales muestran hospitales colapsados con pacientes que permanecen en los pasillos sin las condiciones necesarias. La joven cubana Lisveilys Echenique narró en vivo desde su cuenta de Facebook que su hermano había fallecido de COVID-19 sin que recibiera atención médica. Mientras narraba lo sucedido, el cadáver del hermano permanecía en la sala de la casa, que mostró varias veces durante su transmisión en vivo. El medio Cibercuba divulgó la transmisión.

Variantes Beta, Delta y las vacunas cubanas

Autoridades médicas sostienen que el brote actual incluye casos de las variantes Beta y Delta. Cuba está haciendo frente a la pandemia con sus propias vacunas. Datos oficiales indican que el país cuenta con cinco vacunas candidatas en trámite. Abdala ha sido aprobada por un regulador local para su uso de emergencia y se espera que otra candidata, Soberana 02, sea pronto autorizada para uso de emergencia por los reguladores locales y enviadas para su aprobación a la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Países como Venezuela ha comenzado a utilizar las vacunas cubanas. Opositores y parte del sector médico ha reaccionado indicando que las autoridades venezolanas deberían esperar a que las vacunas sean valiadadas por la OMS.

El incremento de los contagios en el país tiene como epicentro la occidental provincia de Matanzas.

Rebeca Jiménez, una ama de casa de 46 años residente en Matanzas, dijo a la agencia de prensa Reuters que "hay gran preocupación por la amenaza constante del virus".

"Esto aquí está súper complicado, ha habido muchas indisciplinas, incumpliendo los protocolos y además la falta de insumos", agregó.

[Contiene información de Reuters]

