¿Qué situación tienen los hospitales de Guatemala debido al COVID-19?

CIUDAD DE GUATEMALA - El repunte diario de casos positivos y la confirmación de la variante delta del COVID-19 en Guatemala han provocado el cierre temporal de la sala de emergencias de un hospital y llamados de los médicos por medidas para restringir las actividades sociales, aglomeraciones y movilización de personas.

En la más reciente actualización publicada por el Ministerio de Salud, se reportan 4.618 nuevos casos positivos de 13.412 pruebas realizadas, lo que representa un 34 % de positividad.

#Actualización| #MSPAS informa este 11 de agosto de 2021 los casos confirmados por laboratorio en el tablero Situación #COVID19 en Guatemala.



⚠️ Corresponde al 10 de agosto de 2021 de 00:00 a 23:59 horas

Ingresa a 👉 https://t.co/sVrE3dBq6c pic.twitter.com/8UEi9Ls0Nr — Ministerio de Salud Pública (@MinSaludGuate) August 11, 2021

Las cifras también revelan que hay más de 38.000 casos activos y con ello se reporta la saturación de pacientes graves en hospitales públicos y privados.

El doctor Zagreb Zea, representante de la Junta Directiva del Hospital Roosevelt de la Ciudad de Guatemala, dijo que el área destinada para la atención a casos de COVID-19 está ocupada al 100 % y ante la demanda han tenido que habilitar más espacios.

Ahora hacen un llamado al gobierno para adoptar medidas que obliguen a los guatemaltecos al confinamiento.

“El llamado es para que el gobierno realice algún tipo de restricción para que nos pueda ayudar a maniobrar con toda la cantidad de pacientes que tenemos. Vamos a llegar a un punto en el que ya no vamos a poder seguir. Si no endurecen las medidas va a llegar el momento en que nosotros no vamos a poder seguir atendiendo pacientes”, declaró el galeno.

En redes sociales se han viralizado fotografías de la grave situación que se vive en el Hospital Temporal del Parque de la Industria, donde se aprecia a pacientes que están en sillas plásticas o algunos en el suelo, todos conectados a oxígeno.

Al respecto, el Ministerio de Salud indicó en un comunicado que las imágenes solo muestran la cruda realidad que se vive en los hospitales, pero que, pese a ello, no se ha negado la atención a quienes la necesitan.

El panorama es complicado ante el retraso en el cumplimiento del contrato con el fondo ruso para adquirir la vacuna Sputnik V, de la cual se han recibido 960.000 dosis de un total de 8 millones que ya fueron pagadas.

Sin embargo, Larissa Planchinda, encargada de negocios de la Embajada de Rusia, aseguró que cumplirán con el acuerdo firmado.

“Sí vamos a cumplir todas nuestras obligaciones que ya tenemos al frente del gobierno de Guatemala. Hay algunas demoras causadas por gran cantidad de solicitudes en varios países”, aseguró.

Al respecto el analista y exviceministro de salud Adrián Chávez considera que los avances en la vacunación son limitados y califica la situación de “preocupante”.

“Que el ingreso de delta a nuestro país no haya sido registrado de manera oportuna, está vinculado a este aumento descomunal de casos a nivel general. Creo que ha habido una vigilancia epidemiológica muy pobre”, aseguró.

Además, indicó que se refleja un sistema de salud “prácticamente colapsado”, principalmente después que el Hospital General San Juan de Dios, uno de los dos centros asistenciales más importantes del país, anunció que no atendería emergencias, a menos que fueran muy graves, derivadas de un brote de casos en pacientes que están siendo tratados en áreas que no son de COVID-19.

“Esto nos hace pensar que seguramente la situación a nivel interno y departamental está básicamente colapsada también”, agregó.

Manifestantes ondean banderas durante un mitin para pedir la renuncia del presidente guatemalteco Alejandro Giammattei, alegando que su gobierno ha manejado mal la pandemia y frustrado los esfuerzos para obtener vacunas, el 17 de julio de 2021.

En el tema de vacunación, Chávez indicó que los avances son limitados y que preocupa el bajo porcentaje de guatemaltecos vacunados con las dos dosis, que ofrecen una inmunización efectiva.

“Dependemos de las promesas falsas y de la caridad de otros países para poder completar nuestros esquemas a nivel nacional”, recalcó.

Hasta la fecha más de 2,4 millones de guatemaltecos han sido vacunados, pero únicamente 404.000 han recibido las dos dosis que les garantiza una mayor protección ante la variante delta.

