Mayorkas en México: "Espero una visita productiva" para fortalecer relación entre ambas naciones

CIUDAD DE MÉXICO - Tras la visita de la vicepresidenta Kamala Harris hace una semana, ahora se encuentra en territorio mexicano el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas.

Mayorkas llegó a México el lunes para una visita de dos días en la que se reunirá con altos funcionarios mexicanos para abordar temas de interés mutuo, entre ellos la reapertura total de la frontera entre ambos países, tras más de un año de restricciones a viajes no esenciales debido a la pandemia de COVID-19.

A su llegada, Mayorkas publicó un video por Twitter del momento en que descendió del avión con su maleta en mano.

“Acabo de llegar a la Ciudad de México para mi primer viaje al extranjero como secretario de Seguridad Nacional. Espero una visita productiva que fortalezca aún más la estrecha asociación entre nuestras dos naciones”.

I've just arrived in Mexico City for my first foreign trip as @DHSgov Secretary. I'm looking forward to a productive visit that will further strengthen the close partnership between our two nations.