La Administración Biden recibe a Sandoval, el fiscal anticorrupción recién cesado en Guatemala

Representantes del Gobierno de Estados Unidos, se reunieron esta semana, en Washington D.C., con el ex jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) de Guatemala, Juan Francisco Sandoval, cesado el pasado 23 de julio.

"La visita del Campeón Anticorrupción Juan Francisco Sandoval a Washington subraya la importancia de apoyar a quienes trabajan para fortalecer las instituciones y combatir la corrupción y la impunidad en Guatemala y la región", informó la embajada estadounidense ante Guatemala, citando un tuit original de la subsecretaria interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Julie Chung.

Anticorruption Champion Juan Francisco Sandoval’s visit to Washington underscores the importance of standing with those working to strengthen institutions and fight corruption and impunity in Guatemala and the region. #UnitedAgainstCorruption pic.twitter.com/50qV3c9vCd