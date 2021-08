EE. UU. restringe visados a funcionarios del Triángulo Norte

El Departamento de Estado de Estados Unidos dio a conocer este miércoles nuevas restricciones de visas para funcionarios y exfuncionarios del Triángulo Norte de Centroamérica que hayan sido señalados por corrupción.

Según una nota de prensa la medida busca “ayudar” a Guatemala, Honduras y El Salvador a “mejorar sus condiciones políticas, económicas y de seguridad”, principales causas de la migración irregular, argumenta la Administración Biden.

El secretario de Estado, Antony Blinken, explicó que las restricciones buscan enviar un mensaje claro “de que quienes socavan la democracia o el Estado de derecho en Guatemala, Honduras y El Salvador no son bienvenidos en Estados Unidos".

El funcionario además escribió en su cuenta de Twitter que este era “otro paso importante para abordar las causas fundamentales de la migración”.

Today we’re taking a new action to support democracy and fight corruption by launching an additional visa restriction policy for corrupt and undemocratic actors in Guatemala, Honduras, and El Salvador. This is another important step toward addressing the root causes of migration.