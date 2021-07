Guatemala: continúan reacciones por destitución de fiscal

CIUDAD DE GUATEMALA - Guatemala enfrenta jornadas de protestas ciudadanas después de la destitución de Juan Francisco Sandoval al frente de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), quien abandonó el país durante la madrugada del sábado, no sin antes explicar su posición en una conferencia de prensa en la que expresó temores por su vida.

Se sabe que Sandoval está en El Salvador, desde donde dará seguimiento a la impugnación de su destitución porque asegura, es “arbitraria”.

Por su parte, el gobierno emitió un comunicado en el que dijo que el presidente Alejandro Giammattei reiteró que no es de su competencia hacer comentarios acerca de las disposiciones que se toman en el Ministerio Público.

“El Gobierno de la República de Guatemala rechaza categóricamente las declaraciones vertidas por el abogado Juan Francisco Sandoval sobre supuestos hechos penales, haciendo mención directa o indirecta hacia el presidente, razón por la cual es oportuno solicitar que los órganos competentes realicen la indagación de mérito y presenten los elementos de convicción que permitan demostrar la falsedad o veracidad de lo dicho”, dijo la nota.

Mientras tanto, el procurador de los derechos humanos, Jordán Rodas, pidió la renuncia de la fiscal general del Ministerio Público, quien ordenó la destitución de Sandoval.

“Es evidente el daño que ha causado la fiscal general Consuelo Porras al estado de derecho. Públicamente le recomiendo que presente su renuncia irrevocable al cargo”, dijo Rodas.

La fiscal respondió en entrevistas televisivas a medios locales, que él es quien debe renunciar por incumplimiento de deberes”.

Porras además dijo que se tienen varias denuncias en contra del depuesto Juan Francisco Sandoval de que posiblemente trasladaba ilegalmente información a ciertos actores, perjudicando las investigaciones, politizando la justicia y violentado la reserva de las investigaciones, con lo cual “se violentaba la presunción de inocencia de manera pública a determinadas personas”.

“También hubo cooptación de la justicia penal en contra de sus enemigos, con alianza de algunos juzgadores”, agregó.

"Como fiscal general continúo firme en mi compromiso y convicción de garantizar una justicia eficaz para todos y todas en el marco de una cultura de respeto y legalidad, sin sesgos, sin ideología, factores fundamentales para un verdadero Estado democrático de derecho", aseguró Porras.

Además, aclaró que serán los fiscales a cargo de la investigación los que determinen la veracidad de lo declarado por Sandoval. “Es decir que la declaración solamente constituye un indicio con líneas de investigación las cuales deben ser comprobadas por otros medios”, explicó.

“No tengo la mínima intención que la FECI deje de funcionar. La FECI no es una persona, es un conjunto de personas que están llevando a cabo su labor”.

Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo en su cuenta de Twitter que el despido del fiscal Sandoval socava el estado de derecho y fortalece las fuerzas de la impunidad.

We stand with the people of Guatemala and with Prosecutor Juan Francisco Sandoval, whom I recognized this year with an Anticorruption Champion Award. His dismissal undermines the rule of law and strengthens the forces of impunity. Guatemalans deserve better.