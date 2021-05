Guatemala: funcionarios reaccionan a acusaciones de corrupción desde EE.UU.

CIUDAD DE GUATEMALA - En Guatemala surgieron reacciones después de la desclasificación de un listado del Departamento de Estado de Estados Unidos producto de una investigación del Congreso, que incluyó los nombres de seis funcionarios y exfuncionarios presuntamente vinculados con actos de corrupción.

Se asegura que existe información creíble sobre los actos de corrupción. La lista relaciona al exministro de Economía Acisclo Valladares, al exalcalde de Ocós Carlos Danilo Preciado, al exjefe de gabinete presidencial Gustavo Alejos Cambara, al excandidato presidencial y excongresista Mario Estrada Orellana, y los diputados actuales Boris España y Felipe Alejos Lorenzana.

Boris España fue de los únicos que reaccionó a las acusaciones y se defendió asegurando que este tipo de señalamientos deberían hacerse con base en resoluciones de instituciones de justicia guatemaltecas, como la Corte Suprema o la Corte de Constitucionalidad.

El diputado guatemalteco Boris España. Foto cortesía de España.

“No se puede en base a chismes o en base a presunciones cuando en un país no ha sido juzgado, ni condenado, ni vencido en juicio una persona”, dijo. “Yo considero que no hay investigación, es puro compadrazgo, me imagino yo que lobbying político de gente con intereses políticos en el país, buscando sorprender a esta senadora americana (Norma Torres).”

Francisco Quezada, analista político del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, resalta que Estados Unidos está en su derecho de decidir quién es elegible para entrar a su territorio, pero también destaca que mientras la investigación está en proceso, se debe respetar la presunción de inocencia.

“Cualquier persona no puede ser sindicada de un delito y privada de sus derechos si no ha sido citada, oída y vencida en juicio”, señaló.

Quezada agregó que estos señalamientos son negativos para la imagen de Guatemala a nivel internacional y que deben continuar las investigaciones.

Por su parte, el Gobierno indicó que no ha recibido ninguna notificación oficial, por lo cual no hizo una declaración al respecto.

