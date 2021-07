El Salvador: Juez emite orden de "búsqueda y captura internacional" contra el expresidente Sánchez Cerén

El Ministerio Público de El Salvador dio a conocer que la Interpol tiene orden de “búsqueda y captura internacional” contra el expresidente Salvador Sánchez Cerén, así como para otros cuatro exfuncionarios señalados por supuestos delitos de corrupción, cuyo paradero se desconoce.

Los cargos de “enriquecimiento ilícito y lavado de dinero” que se le imputan a Cerén se remontan al periodo que fungió como vicepresidente de la Administración de Mauricio Funes entre 2009 y 2014.

La decisión emitida por un juez salvadoreño también incluye prisión preventiva y que los acusados que ya están detenidos, 5 exfuncionarios, pasen a la fase de instrucción, que durará unos seis meses. En total son 10 exfuncionarios señalados por la fiscalía hasta ahora.

#CasoDesfalco I El Juzgado 2° de Paz de San Salvador decretó la instrucción formal con detención provisional para los 5 imputados presentes, acusados de Lavado de Dinero y Activos y Enriquecimiento Ilícito, también se ordenó la captura de los 5 imputados ausentes en el caso. pic.twitter.com/0pWdatCZJF — Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) July 28, 2021

En declaraciones a la prensa Maricela Velásquez, jefa de la Unidad Contra Lavado de Activos, explicó que la decisión del juez busca poner “a disposición de los tribunales competentes” a todos los implicados.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, también se hizo eco de la noticia en su cuenta de Twitter y casi inmediatamente después el expresidente Funes salió en defensa de sus exfuncionarios por la misma vía y acusando a Bukele de desconocer las leyes del país.

La Constitución que Bukele mancilla a cada rato es clara: Mientras no se les compruebe que han cometido algún delito todos los imputados siguen siendo inocentes.

Por si no lo sabe Bukele, se llama: Presunción de Inocencia y está presunción prevalece sobre lo que sostenga la FGR. — Mauricio Funes (@FunesCartagena) July 28, 2021

¿Quiénes son?

La acusación presentada por el Ministerio Público es contra Violeta Menjívar, exministra de Salud; Juan Ramón Carlos Enrique Cáceres Chávez, exministro de Hacienda; Calixto Mejía, ex viceministro de Trabajo; Hugo Alexander Flores Hidalgo, ex viceministro de Agricultura y Ganadería, y Erlinda Handal Vega, ex viceministra de Tecnología.

Mientras que aquellos para quienes se giró orden de captura son el expresidente Salvador Sánchez Cerén; Manuel Orlando Quinteros Aguilar, exministro de Obras Públicas; Lina Dolores Pohl, exministra de Medio Ambiente; Manuel Melgar, exministro de Justicia y Seguridad Pública; y José Guillermo López Suárez, exministro de Agricultura.

El Salvador: abogados esperan procesos apegados a legalidad tras capturas de exfuncionarios Luego de que la Fiscalía salvadoreña capturara a cinco exfuncionarios del FMLN por supuestamente recibir sobresueldos entre 2009 y 2014, abogados que ven de cerca el proceso piden otorgar garantías judiciales a los imputados.

El paradero del expresidente es desconocido, sin embargo, Bukele confirmó en un tuit que había salido del país vía terrestre en diciembre de 2020 y no regresó. Autoridades salvadoreñas creen que podría encontrarse en Nicaragua, país donde actualmente está asilado Mauricio Funes.

La excomandante del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Nidia Díaz, en declaraciones a AP, criticó la decisión del juez y dijo que “nada tiene que ver con la justicia o un debido proceso”, para ella es una decisión política del actual Gobierno, el que catalogó como el “régimen de Bukele”.

Tanto dirigentes como simpatizantes del FMLN se manifestaron frente a los tribunales y pidieron la libertad de sus compañeros por considerar que se trata de “presos políticos”.

