Presidente de El Salvador dice que EE. UU. debe abandonar el concepto de Triángulo Norte

SAN FRANCISCO, EE. UU. - Citando un hilo de tuits, del periodista Nick Miroff del periódico The Washington Post, en los que señala que el concepto de “Triángulo Norte” está divorciado de la realidad actual de la migración centroamericana, el presidente de El Salvador Nayib Bukele escribió que “Estados Unidos debe abandonar ese concepto".

Según las palabras de Bukele, plasmadas en su cuenta de Twitter, EE. UU. debe “comenzar a trabajar con sus socios de siempre para impulsar las soluciones probadas. Un plan reciclado que no funcionó en 2014 no funcionará ahora”.

If the United States wants to seriously address immigration at the southern border, they should really drop the “northern triangle” concept and start working with their all time partners to boost PROVEN solutions.



A recycled plan that did not work in 2014 will not work now. https://t.co/sTBBaLVNkX