Vicepresidenta de EE.UU. y presidente de Guatemala acuerdan abordar causas fundamentales de la migración irregular

SAN FRANCISCO, EE. UU. - La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, sostuvieron el martes un conversación por videollamada para tratar estrategias de colaboración que permitan a ambos países “abordar las causas fundamentales de la migración a Estados Unidos”, informó la Casa Blanca.

Harris agregó en un tuit que además conversaron de “poner en marcha soluciones innovadoras que mejoren las condiciones de las personas en sus países de origen”, por medio de acciones que promueven la transparencia y la lucha contra la delincuencia".

