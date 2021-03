CDC: vacunas Pfizer y Moderna altamente efectivas en condiciones del "mundo real"

Un estudio publicado el lunes por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos muestra que las vacunas producidas por Pfizer-BioNTech y Moderna son altamente efectivas para prevenir COVID-19 en condiciones del “mundo real”.

El estudio se realizó entre casi 4.000 trabajadores de la salud, socorristas y otros trabajadores esenciales en seis estados entre el 14 de diciembre y el 13 de marzo. Los resultados mostraron que el riesgo de infección se redujo en un 80 por ciento después de una dosis y en un 90 por ciento después de dos dosis.

Durante una sesión informativa del equipo de respuesta COVID-19 de la Casa Blanca, la directora de los CDC, Rochell Walensky, dijo que el estudio mostró que las dos vacunas pueden ser efectivas no sólo en infecciones sintomáticas sino también en infecciones asintomáticas. Ella lo calificó de "tremendamente alentador" y dijo que complementa otros estudios recientes en el New England Journal of Medicine y en otros lugares.

¿Cómo funcionan las nuevas vacunas contra COVID-19 de Moderna y Pfizer? En el plazo de una semana, dos farmacéuticas -Moderna y Pfizer- anunciaron que sus vacunas contra la COVID-19 muestran una efectividad de entre el 90 y 95 por ciento. Ambas vacunas se desarrollaron con tecnología mRNA. ¿Cómo funcionan, cuáles son las ventajas y desventajas de estas vacunas? Informa Verónica Villafañe, desde Los Ángeles.

Pero Walensky dijo que las buenas noticias se vieron atenuadas por las últimas cifras del coronavirus de todo Estados Unidos. Indicó que el promedio diario de infecciones aumentó en un 10% durante la semana pasada, a casi 70.000 por día. Las hospitalizaciones aumentaron en más de un 4% y las muertes en casi un 3%.

La directora de los CDC dijo que Estados Unidos se parece a Europa hace sólo unas semanas, que ahora está atravesando otra ola de infecciones.

La funcionaria emitió una advertencia terrible de una sensación de "fatalidad inminente" en los Estados Unidos en medio de un aumento en las infecciones y hospitalizaciones por coronavirus. Instó a la gente a esperar un poco más y seguir practicando el distanciamiento social y otras medidas de seguridad.

Dijo que los esfuerzos nacionales de vacunación están funcionando. Hasta el domingo, más de 93 millones de personas recibieron al menos una dosis de vacuna y más de 51 millones de personas se han vacunado por completo en los Estados Unidos.