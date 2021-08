Variante delta trastorna mercado laboral en Estados Unidos

La propagación de la variante delta del coronavirus en Estados Unidos impone nuevos retos al regreso de las madres a la fuerza laboral con el inicio del nuevo curso escolar, lo que podría poner nuevos obstáculos a la recuperación de la economía.

La agencia de noticias Reuters menciona casos de madres que perdieron sus empleos durante la pandemia y ahora que comenzaban a recuperarse con un nuevo trabajo y la posibilidad de enviar a sus hijos a clases presenciales en el nuevo curso escolar, las asaltan las dudas por la propagación de la variante delta.

Tanto las madres como los padres están luchando con la presión de estar más tiempo en sus trabajos en lugar de trabajar remotamente y se les dificulta la opción de que sus hijos reciban clases virtuales sin estar ellos en casa, explica el artículo con casos concretos.

Otro problema es que si los niños son muy pequeños no están en edad de vacunarse.

Reuters explica que las expectativas para una rápida recuperación de la economía dependen en gran parte de más trabajadores en sus empleos cuando las clases presenciales comiencen este otoño, pero la variante delta ha venido a complicar ese panorama.

"Si las escuelas no abren, las personas que deben cuidar de los niños tienen que quedarse en casa y si las personas no regresan a la fuerza laboral, el crecimiento de empleos no será tan fuerte”, dijo el miércoles el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, señala la nota

Alrededor de 7 millones de personas menos están empleadas en Estados Unidos que antes de la pandemia, según cifras del Departamento del Trabajo, a pesar de una apertura récord de empleos en los últimos meses, dice Reuters.

Agrega que la recuperación laboral ha sido más difícil para las mujeres, que fueron las que perdieron más empleos en los primeros días de la pandemia. Muchas regresaron a la fuerza laboral en el verano, pero para agosto y septiembre del año pasado, más de un millón de mujeres mayores de 20 años abandonaron sus empleos al comenzar las clases virtuales.

Este año, dice el artículo, las mujeres regresaron a la fuerza laboral en mayor número que los hombres, pero la nueva incertidumbre pone en peligro las incorporaciones.

Otro aspecto es que las directivas sobre el uso de máscaras en las escuelas varían de estado a estado, e incluso entre distritos.

Y un obstáculo adicional es que aunque el año pasado las pruebas indicaron que las escuelas podían abrir con seguridad sin un aumento de los casos, la variante delta parece propagarse con más facilidad entre los niños.

