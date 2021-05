A menos de dos meses para las Olimpiadas, Estados Unidos recomienda no viajar a Japón

WASHINGTON DC - Cuando falta poco menos de un mes para que den comienzo los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el Gobierno de Estados Unidos recomendó el lunes a sus ciudadanos no viajar a Japón debido "a los altos niveles de COVID-19 en el país".

"Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) ha establecido un nivel 4 de aviso sanitario de viaje a Japón debido al COVID-19, a los altos niveles de COVID-19 en el país", señaló el Departamento de Estado en un comunicado, en referencia al máximo estado de alerta: No viajar.

La cartera de Exteriores estadounidense recuerda, además, que Japón ha implementado una serie de "restricciones" que afectan a la llegada de ciudadanos estadounidenses al país, y recomienda a los posibles viajeros que consulten la información publicada en el portal web de la embajada de EE. UU. en Japón.

En este sentido, la misión diplomática destaca que las autoridades japonesas no hacen distinción entre viajeros vacunados o no, y que, por lo tanto, "el estado de vacunación de un individuo no afecta a su elegibilidad para viajar a Japón".

El vicepresidente del Comité Olímpico Internacional (COI) a cargo de los Juegos Olímpicos de Tokio -que ya fueron pospuestos el año pasado- dijo la semana pasada que los juegos comenzarán el próximo 23 de julio, incluso si la ciudad y otras partes de Japón estuvieran en estado de emergencia debido al aumento de casos de COVID-19.

En estos momentos, según datos recopilados por la Voz de América, Japón acumula 719,925 casos confirmados y 12.265 muertes desde el comienzo de la pandemia.

La opinión pública en Japón ha estado dividida entre un 60% y un 80% en contra de la realización de los Juegos Olímpicos a partir del 23 de julio, dependiendo de cómo se formule la pregunta. Coates sugirió que la opinión pública podría mejorar a medida que más japoneses se vacunen por completo. Esa cifra es ahora de alrededor del 2%.

