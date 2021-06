Aumento de precios de alimentos en EE. UU. podría impactar a los necesitados

Una donación de alimentos en Fairfax, Virginia, sirve como un salvavidas para Mandy Recinos en su constante lucha por alimentar a sus tres hijos.

“Me ayudan a llenar algunos de los huecos en mi presupuesto de alimentos al darme carne y productos que no puedo comprar”, dijo Recinos, mientras recogía un par de cajas de comestibles en Food for Others.

Esa necesidad se ha visto agravada por el aumento de los precios de los alimentos, que se encuentran entre los indicadores más generalizados de las crecientes presiones inflacionarias en Estados Unidos, atribuidos a la escasez generalizada de trabajadores, el aumento de los costos de transporte y los problemas de la cadena de suministro, entre otros factores.

Según la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, los precios de los comestibles aumentaron un promedio de 3,5% durante el último año. Los precios de la carne en la actualidad se encuentran entre los más altos registrados y no se espera que el costo de los alimentos baje pronto.

Los precios en alza están "poniendo dificultades adicionales a las familias, porque de repente, no pueden comprar tanto como antes", explicó Jason Jakubowski, director ejecutivo del Banco de Alimentos de Connecticut.

Los precios más altos están impactando no solo a las familias con dificultades financieras, sino también a los bancos de alimentos y los grupos de ayuda que les proporcionan alimentos.

“Los altos precios nos están costando más alimentar a una familia necesitada”, dijo Alison Padget, directora de desarrollo y alcance de Food for Others. "Tendremos que reconsiderar nuestras decisiones de compra, porque los economistas dicen que los precios van a ser altos durante al menos un año".

"Ya estamos gastando mucho más en alimentos que en años anteriores", dijo Greg Trotter, portavoz del Greater Chicago Food Depository, un gran banco de alimentos. "Nuestro presupuesto de compra de alimentos se ha duplicado este año".

Algunos clientes de bancos de alimentos y despensas dicen que sin ellos, tendrían dificultades para tener suficiente para comer, ya que la asistencia alimentaria del gobierno solo llega hasta cierto punto.

Naomi Cherino, cliente frecuente de Food for Others, dijo que recibe asistencia alimentaria del gobierno y pagos de estímulo federal durante la pandemia. Aun así, dijo, es un desafío encontrar suficiente dinero para alimentar a su familia.

"Tengo dos adolescentes en crecimiento que comen mucho", dijo.

Dinero de estímulo gastado

A medida que se agota el dinero del estímulo, a las organizaciones de asistencia alimentaria les preocupa que puedan estar recibiendo una nueva afluencia de personas hambrientas que buscan ayuda.

"Tal vez la gente tenga un poco más de efectivo debido a los subsidios del gobierno, y eso los ha mantenido a flote", dijo a la Voz de América Jerry Brown, director de relaciones públicas del St. Mary's Food Bank en Phoenix, Arizona. Pero "podría haber un problema en el futuro" una vez que finalice la financiación federal, agregó.

El problema ya ha comenzado en el Community Food Bank de Nueva Jersey, que cubre una gran parte del estado del Atlántico medio. La líder de Impact, Triada Stampas, dijo que la organización está atendiendo a más clientes ahora que en el punto álgido de la pandemia debido al "impacto de las pegatinas" en las tiendas de comestibles.

La tensión financiera también es evidente entre aquellos atendidos por Father English Food Pantry en Patterson, Nueva Jersey, según el director del programa Carlos Roldan.

“Muchos clientes perdieron sus trabajos durante la pandemia, y los que están empleados solo ganan el salario mínimo”, dijo Roldan. "Y cuando van al supermercado, no tienen suficiente dinero para comprar todo lo que necesitan".

Imagen mixta por ahora

Pero la imagen está lejos de ser uniforme. Algunos grupos de ayuda dicen que el aumento de los precios de los alimentos aún no ha tenido un impacto importante en ellos. Esto se debe a que los donantes continúan suministrando la mayor parte de sus alimentos o ya se han comprado suministros al por mayor que durarán varios meses.

“Pero ya vemos que los cambios de precios nos afectarán pronto”, dijo Kelly Mott, directora de asuntos externos de Mississippi Food Network. “Estamos en el proceso de comprar pavos para el feriado de Acción de Gracias en noviembre. Y como son tan caros, no podremos comprar tantos como solemos hacer, especialmente para las familias con niños que dependen de nosotros".

Stampas dijo que el costo vertiginoso de los alimentos es una "señal de advertencia" de que la inseguridad alimentaria puede aumentar aún más en Estados Unidos, uno de los mayores productores y exportadores de productos agrícolas del mundo.

La pandemia de coronavirus exacerbó la inseguridad alimentaria, dijo, y ahora, los precios más altos hacen que sea aún más difícil para las personas "que luchan por poner comida en la mesa".

