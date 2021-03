Biden comienza en Pensilvania la gira "La ayuda está aquí"

LA CASA BLANCA - El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, viajó el martes a un suburbio de Filadelfia para promover un paquete de ayuda para el coronavirus de 1,9 billones de dólares, que fue su primera gran victoria legislativa.

"Estamos en una posición en la que traerá un alivio inmediato", dijo el presidente a los propietarios minoritarios de una empresa de pisos en Chester, Pensilvania. "Debes saber que hay más ayuda en camino, de verdad".

Durante la pandemia, según los funcionarios, Smith Flooring recibió préstamos del Programa de Protección de Cheques de Pago y también califica para programas adicionales bajo el Plan de Rescate Estadounidense, que el presidente promulgó la semana pasada.

Las encuestas nacionales han demostrado que el paquete de ayuda tiene un amplio apoyo, incluso entre los republicanos, pero los viajes de Biden esta semana, parte de lo que se llama la gira "Help is Here", demuestran que no está dando por sentada su popularidad.

La vicepresidenta Kamala Harris y su esposo, Doug Emhoff, también participan en el esfuerzo. Se reunieron con propietarios de pequeñas empresas en una tienda de empanadas en Colorado el martes. El día anterior, Harris visitó un sitio de vacunación en el campus de la Universidad de Nevada en Las Vegas y un restaurante mexicano local.

Un periodista le preguntó a la vicepresidenta en Las Vegas por qué la administración se siente obligada a vender el plan, que goza de un amplio apoyo público.

"No se está vendiendo", respondió Harris. "Es como si compraras un producto: ya estás vendido en el producto, pero necesitas algunas instrucciones listas para usar".

Tanto Biden como Harris harán presentaciones en Atlanta, Georgia, el viernes.

"En las próximas semanas, el presidente Biden presentará su plan de recuperación económica para invertir en Estados Unidos, crear millones de empleos adicionales bien pagados y reconstruir mejor que antes", dijo la Casa Blanca en un comunicado emitido el martes.

Biden reiteró el martes que la próxima semana su administración empezaría a enviar los 100 millones de cheques que son parte del plan de rescate y alcanzaría la cifra de 100 millones de vacunas contra el coronavirus desde que asumió el cargo.

El líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, dijo el mismo día que el presidente no debería atribuirse demasiado crédito a lo que el legislador llamó "la primavera optimista que tenemos ante nosotros".

“El trabajo preliminar que establecimos el año pasado está demostrando ser un éxito histórico”, dijo McConnell. “Donde la Administración de Biden continúa ayudando a agilizar la distribución, por supuesto deberían recibir algo de crédito. Pero su esfuerzo por llegar al frente de esta campaña de un año no debería engañar a nadie ".

Las presentaciones de Biden, Harris y otros altos funcionarios de la administración tienen la intención de resaltar a los votantes cómo la asistencia, aprobada por ambas cámaras del Congreso a pesar de la oposición republicana uniforme, podría ayudarlos. Los legisladores republicanos se opusieron al tamaño del acuerdo y dijeron que parte del financiamiento no está vinculado directamente a tratar de poner fin a la pandemia en Estados Unidos.

La primera dama Jill Biden fue al estado de Nueva Jersey el lunes donde se unió al gobernador Phil Murphy en una escuela en Burlington.

“Vamos a abrir escuelas de forma segura. Vamos a hacer que la gente vuelva a trabajar. Vamos a ayudar a las familias que luchan por sobrevivir ”, dijo en la Escuela Primaria Samuel Smith.

El Plan de Rescate Estadounidense es uno de los paquetes de asistencia económica más grandes en la historia de Estados Unidos, pero ni un solo republicano, ni en la Cámara ni en el Senado, votó a favor de él.

Muchos de los partidos de la oposición se quejaron de que gran parte de esto tenía poco que ver directamente con el sufrimiento causado por COVID-19.

“El Plan de Rescate Estadounidense incluye un rescate de $ 350 mil millones para los estados, recompensando a aquellos con una mala gestión fiscal y castigando a aquellos que operaron responsablemente durante la pandemia. Los fondos se pueden usar para prácticamente cualquier cosa en la que un estado decida gastar dinero, sin casi nada en términos de limitaciones o restricciones”, dijo el senador republicano Mike Crapo en un comunicado el lunes.

El miembro de alto rango del comité de finanzas del Senado y su colega, el senador republicano de Idaho, Jim Risch, presentaron un proyecto de ley para eliminar una disposición en la legislación que impide que los estados utilicen fondos de ayuda para recortar impuestos.

Millones de estadounidenses adultos, todos menos los que se encuentran en la categoría de ingresos más altos, están recibiendo cheques de estímulo por valor de 1.400 dólares, con créditos fiscales para los niños. Se están enviando miles de millones de dólares a los gobiernos y empresas estatales y locales que se han visto gravemente afectados por la pandemia de un año.

Además, se está destinando a aumentar las vacunas de millones de estadounidenses, donde más de 536.000 estadounidenses han muerto, según datos de la Universidad Johns Hopkins.