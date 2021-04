Biden se desmarca de la investigación que se cierne sobre Trump

WASHINGTON DC - El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró el jueves que no fue informado de la operación esta semana contra el ex alcalde de Nueva York y abogado del expresidente Donald Trump, Rudolph Giuliani, en el marco de una investigación sobre presuntas maniobras ilegales de cabildeo.

"Le doy mi palabra, no lo estaba", contestó el mandatario durante una entrevista a la cadena NBC al ser preguntado sobre si fue informado con anterioridad del allanamiento este jueves del apartamento y la oficina de Giuliani. "No, y no estoy pidiendo ser informado, eso depende de la consideración independiente del Departamento".

Según han informado los medios, la pesquisa del FBI busca dilucidar si Giuliani violó las leyes de cabildeo mientras fungía como abogado personal de Trump, durante el mandato del republicano. Los investigadores tratan de indagar qué se esconde tras los negocios del ex alcalde de Nueva York en Ucrania y esclarecer si es cierto que presionó ilegalmente a la Casa Blanca en nombre de intereses rusos en 2019.

Ya el año pasado, el propio Trump tuvo que salir al paso de los reportes que se hacían eco de que Moscú intentó influir en las elecciones estadounidenses a través de Giuliani, algo que el republicano desestimó públicamente.

Giuliani se unió al equipo legal de Trump en abril de 2018 y se convirtió en uno de los más próximos asesores del presidente republicano durante su primer juicio político, acusado de haber presionado al Gobierno de Ucrania para que perjudicara a su entonces previsible rival en las urnas y actual presidente, Joe Biden. Finalmente Trump resultó exonerado.

La relación entre Giuliani y Trump alcanzó su punto álgido tras las elecciones del pasado mes de noviembre, en las que el republicano fue derrotado ampliamente en las urnas. El exalcalde se dedicó entonces a promover denuncias infundadas de fraude y a presionar a las autoridades -tanto federales como locales- para que actuaran para revertir el resultado.

Una de las críticas habituales a las que tuvo que enfrentarse Trump a lo largo de su mandato fue la presunta politización del Departamento de Justicia. Biden fue uno de los políticos más vocales a la hora de criticar la gestión de esta cartera durante la anterior administración, algo en lo que volvió a insistir este jueves.

"Me comprometí a no interferir de manera alguna -ordenar o intentar parar alguna investigación- con aquello en lo que estuviera trabajando el Departamento de Justicia", sostuvo el presidente. Por lo tanto, insistió, respecto al allanamiento, concluyó: "Me enteré anoche, al igual que todo el resto del mundo".

Por su parte, el propio Trump, que ha optado por mantener un perfil relativamente bajo desde que abandonó la Casa Blanca, el pasado 20 de enero, abandonó su silencio para defender a su abogado, al que calificó de "patriota".

"Sólo ama a su país y allanan su apartamento, es tan injusto y es tal el doble rasero que no creo que nunca se haya visto jamás nada igual", sostuvo el exmandatario en declaraciones a la cadena Fox Business. "Rudy ama a este país, no sé que están buscando o haciendo".

