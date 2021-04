La Casa Blanca apela a la sabiduría de los filántropos para ayudar al Triángulo Norte

WASHINGTON DC - La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, se reunió este jueves con representantes de instituciones filantrópicas para pedirles que ayuden a la Casa Blanca a esbozar un plan que ofrezca un futuro mejor para Honduras, Guatemala y El Salvador, con el fin de evitar que sus habitantes tengan que dejarlo todo atrás y emigrar, muchas veces, en dirección a suelo estadounidense.

"La mayoría de las personas no quieren abandonar sus hogares; no quieren abandonar a sus abuelos y no quieren abandonar su cultura", observó Harris al comienzo de una mesa redonda con varios directores ejecutivos de fundaciones, tales como Arturo Aguilar, director de Rockefeller Brothers Fund, o Darren Walker, presidente de la Fundación Ford.

Por ello, continuó la vicepresidenta, "la pregunta debe ser: ¿por qué abandonan sus hogares?". Harris sostuvo que lo que empuja a muchos centroamericanos a emigrar es porque "están huyendo" o bien porque "no son capaces de satisfacer sus necesidades básicas".

El pasado mes de marzo, Harris, por indicación del presidente Joe Biden, tomó las riendas de la política inmigratoria de Estados Unidos. Tanto la vicepresidenta como la propia Casa Blanca vienen insistiendo desde el comienzo del mandato en que para poner fin a las oleadas de migrantes que periódicamente llegan a la frontera sur del país es necesario atajar la raíz del problema: la situación socioeconómica en sus países de origen.

Washington apunta al cambio climático como uno de los motores de la migración en Centroamérica La portavoz en español del Departamento de Estado, Namita Biggins, en entrevista con la Voz de América, acotó las valoraciones que hiciera el lunes el secretario Antony Blinken sobre el impacto del cambio climático en la región.

Por este motivo, Harris ha apelado a estas fundaciones, así como a otras, "no solo a nivel nacional, sino global", con la esperanza de que trabajen con la Casa Blanca y, sobre todo, que aporten su experiencia. "Eso nos ayudará a conformar nuestra estrategia de aquí en adelante".

"Les he pedido que vengan juntos para poder escucharles, para poder aprender de ustedes", dijo Harris. "Muchos de ustedes han estado invirtiendo desde hace años en la región; quiero oír de ustedes para saber qué funciona, que ha funcionado y qué no".

La mesa redonda de Harris coincidió con la cumbre climática organizada por Biden, que se celebra de manera virtual entre hoy y mañana, y en la que participan más de 40 líderes de todo el mundo. Sin embargo, a pesar de que Washington ha hecho hincapié en que una de las causas detrás de la migración en Centroamérica es el cambio climático, a la cumbre no asiste ninguno de los presidentes de los tres países que componen el Triángulo Norte: Honduras, Guatemala, El Salvador.

Sin embargo, la Casa Blanca anunció el miércoles que la vicepresidenta Harris y el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, se reunirán virtualmente el lunes 26 de abril para discutir, entre otros asuntos, cómo abordar unidos las necesidades del pueblo guatemalteco y la cooperación en el tema migratorio.

