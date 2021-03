Eligen a la primera persona de origen nativo americano al gabinete de la Casa Blanca

La representante demócrata, Deb Haaland, se alzó el lunes con la confirmación del Senado de Estados Unidos y se convirtió así en la primera persona de origen nativo americano en la historia del país que llega al gabinete presidencial.

“Gracias al Senado de Estados Unidos por su voto de confirmación hoy. Como secretaria de @Interior, Espero poder colaborar con todos ustedes. Estoy lista para servir. #Seferoz”, escribió en su cuenta de Twitter.

Como secretaria del Interior, ahora tiene bajo su encomienda supervisar una quinta parte de las tierras estadounidenses, incluida una gran parte de la producción de petróleo, gas y minerales del país.

Los republicanos se opusieron duramente al nombramiento de Haaland, temiendo que “su activismo contra los combustibles fósiles perjudique las economías de sus estados mientras ayuda a desarrollar la ambiciosa estrategia de cambio climático del presidente Joe Biden”, reseñó el portal Político.

Entre los que se opusieron, el representante republicano por Florida, Rick Scott, escribió en un tuit: “Voté no a Deb Haaland para Secretaria [de] @Interior hoy. No puedo apoyar a un nominado que respalda a @POTUS [en] políticas que eliminan empleos como el Green New Deal y la cancelación del Keystone Pipeline, que solo aumentará la dependencia de Estados Unidos de la China comunista”.

Deb Haaland es representante demócrata por Nuevo México, y dirigió al Partido Demócrata por su estado de 2015 a 2017.