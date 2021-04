EE. UU. alivia traba que obstruía permisos de trabajo para estudiantes internacionales

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS, por sus siglas en inglés) ha aliviado un retraso en el proceso de las visas de trabajo llamadas Capacitación de Práctica Opcional (OPT) que impedía que los estudiantes internacionales extendieran sus visas y accedieran a trabajos temporales.

Los estudiantes internacionales o los titulares de visas F-1 han podido solicitar en línea una autorización de empleo OPT utilizando el Formulario I-765 a partir del 12 de abril. Esta opción responde a una acumulación de notificaciones de recibo en un sistema de caja de seguridad que procesa las solicitudes OPT.

La OPT es una extensión de la visa de estudiante F-1 que permite a los alumnos internacionales trabajar de 12 a 36 meses antes o después de la graduación.

Los estudiantes, que aguardaban de dos a tres semanas para ser notificados que la caja de seguridad de USCIS había recibido sus solicitudes, han estado experimentando tiempos de espera de tres meses desde el año pasado. Han estado esperando aún más tiempo para la confirmación y aprobación de sus aplicaciones OPT.

Mientras tanto, los estudiantes informaron que las oportunidades de trabajo se evaporaban a medida que los empleadores retiraron sus ofertas.

"Si Inmigración de EE. UU. no lo permite, los restringe, los hostiga con todas las políticas estúpidas, rechaza sus solicitudes, les niega visas H1B, etc., entonces, ¿por qué debería un estudiante indio invertir una gran cantidad de dinero en EE. UU.? ¿Por qué no mudarse a un entorno estudiantil mejor, acogedor y con oportunidades abiertas como Canadá, Australia o el Reino Unido?" escribió Kabir Snooka en un chat en línea sobre los retrasos en el procesamiento de las solicitudes.

Los estudiantes internacionales han citado los obstáculos y retrasos de la inmigración como una razón para no elegir estudiar en EE. UU. La tasa de estudiantes internacionales que se inscriben en los colegios y universidades estadounidenses estuvo en aumento constante desde la década de 1960. Pero, en los últimos años, las nuevas inscripciones se estancaron y luego disminuyeron.

La pandemia de COVID-19 cerró los recintos universitarios y ha mantenido a muchos estudiantes internacionales en sus países de origen, aplazando la admisión o estudiando en línea, lo que reduce aún más las matrículas.

En noviembre, la Asociación Nacional de Educadores Internacionales (NAFSA, por sus siglas en inglés) estimó que las disminuciones en las inscripciones internacionales de 2019-20 costaron a las universidades y colegios de EE. UU. unos 1.800 millones de dólares, frente a una ganancia de 41.000 millones de dólares en ingresos respecto al año anterior. Las cifras aún no están disponibles para el año académico 2020-2021, pero se esperan pérdidas adicionales.

En febrero, NAFSA recomendó que USCIS corrigiera los retrasos, ya que los estudiantes estaban perdiendo oportunidades.

Pero desde la presentación online, los solicitantes pueden verificar el estado de sus casos y recibir anuncios oportunos de USCIS.

"La opción de presentación en línea de la I-765 permite a los estudiantes elegibles presentar formularios en línea de una manera más fácil de usar y aumentar la eficiencia de los adjudicadores", explicó la directora interina de USCIS, Tracy Renaud. El anuncio también establece que "la agencia trabajará para expandir la presentación en línea del Formulario I-765 a categorías adicionales" distintas de las OPT en el futuro.

USCIS hizo otros cambios para aliviar los retrasos en el proceso de solicitud en febrero. Las solicitudes recibidas entre el 1 de octubre de 2020 y el 1 de mayo de 2021 se otorgarán debido a las demoras.

Las demoras se debieron a "restricciones de COVID-19, un aumento dramático en la presentación de ciertas solicitudes de beneficios, el volumen y demoras del servicio postal, y otros factores externos", anuncio USCIS.

